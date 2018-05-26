Ülke genelindeki "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" kapsamında aranan 286 zanlı yakalandı, 229'u Suriyeli ve yabancı uyruklu dilenci olmak üzere 968 kişiye adli veya idari işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, yurt genelinde özellikle kavşak, park ve benzeri kamuya açık mekanlarda, başta çocuklar olmak üzere bazı kişilerin araç camı silmek, insanları taciz ederek para vermeye zorlamak, mendil, çiçek, hediyelik eşya satışı yapmak ve dilenerek toplumun huzur ve güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğünün görülmesi üzerine harekete geçildi.

Huzur ve kamu düzeninin devamlılığının sağlanması amacıyla ülke genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu (cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe, vb.) yerlerde dün eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet, Göç İdaresi, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri ve Belediye başkanlıklarından 4 bin 528 karma ekipte görevli 17 bin 274 personelin katıldığı uygulama sırasında 32 dedektör köpek de kullanıldı.