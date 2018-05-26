Ülke genelindeki "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" kapsamında aranan 286 zanlı yakalandı, 229'u Suriyeli ve yabancı uyruklu dilenci olmak üzere 968 kişiye adli veya idari işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, yurt genelinde özellikle kavşak, park ve benzeri kamuya açık mekanlarda, başta çocuklar olmak üzere bazı kişilerin araç camı silmek, insanları taciz ederek para vermeye zorlamak, mendil, çiçek, hediyelik eşya satışı yapmak ve dilenerek toplumun huzur ve güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğünün görülmesi üzerine harekete geçildi.
Huzur ve kamu düzeninin devamlılığının sağlanması amacıyla ülke genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu (cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe, vb.) yerlerde dün eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet, Göç İdaresi, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri ve Belediye başkanlıklarından 4 bin 528 karma ekipte görevli 17 bin 274 personelin katıldığı uygulama sırasında 32 dedektör köpek de kullanıldı.
- 968 kişiye adli veya idari işlem
Ekiplerce, 94 bin 230 kişinin kontrol edildiği uygulamada, aranan 286 şüpheli yakalandı. 229'u Suriyeli ve yabancı uyruklu dilenci olmak üzere 968 kişiye adli veya idari işlem yapıldı, bunların 27'si de gözaltına alındı.
Özellikle kavşaklar ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan denetimlerde, dilencilik, rahatsız etme, emre aykırı davranış, trafiği tehlikeye sokma suçlarından 218'i yabancı uyruklu olmak üzere 902 kişiye 165 bin 326 idari para cezası verildi. Dilencilerin üzerinden çıkan 5 bin 27 lira 52 kuruş kamuya aktarıldı.
Ekiplerce yakalanan 56 yabancı uyruklu, idari işlem yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, dilencilik yapan 88'i Suriyeli ve yabancı uyruklu olmak üzere 148 çocuk ise ailelerine teslim edildi.
- Aranan 9 araç bulundu
Uygulama kapsamında 5 bin 171 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, bunlardan 48'ine kusur ve eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle işlem uygulandı.
Trafik kontrolleri sırasında 15 bin 49 araç incelenirken aranan 9 araç bulundu, eksiği tespit edilen 479 araca 198 bin 910 lira idari para cezası kesildi, 73 araç da trafikten men edildi.
Kişilerin üzeri, araçlar ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 114 mermi, 3 kesici veya delici alet, 0,9 gram eroin, 7,86 gram esrar, 15,57 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
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