Ülke genelinde ikincisi gerçekleşen "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" kapsamında aranan 489 zanlı yakalandı, 69'u Suriyeli ve yabancı uyruklu dilenci olmak üzere 550 kişiye adli veya idari işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, yurt genelinde özellikle kavşak, park ve benzeri kamuya açık mekanlarda, başta çocuklar olmak üzere bazı kişilerin araç camı silmesi, insanları taciz ederek para vermeye zorlaması, mendil, çiçek, hediyelik eşya satışı yapması ve dilenmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe gibi yerlerde eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar Uygulaması-2" gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda dün gerçekleştirilen uygulamaya, Emniyet, Jandarma, Göç İdaresi ve Belediye Başkanlıklarından 8 bin 505 karma ekipte görevli 33 bin 334 personel katıldı.

Uygulamada 38 dedektör köpek de kullanıldı.

- 550 kişiye adli veya idari işlem

Ekiplerce 233 bin 16 kişinin kontrol edildiği uygulamada, aranan 489 şüpheli yakalandı. 69'u Suriyeli ve yabancı uyruklu dilenci olmak üzere 550 kişiye adli veya idari işlem yapıldı, bunların 24'ü gözaltına alındı.