Aranan cinayet zanlısı başkasının kimliğiyle böbrek nakli yaptırmış

Antalya'da, 11 yıl önce cinayete karıştığı iddiasıyla aranan zanlı, başkasının kimlik bilgileriyle gerçekleştirilen böbrek nakli sonrası kontrol için geldiği hastanede yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rahatsızlığı sebebiyle hastaneye giden F.G, kayıtlarda "kısa süre önce böbrek nakli yaptırmış" göründüğünü öğrendi. Kendisinin organ nakli yaptırmadığını beyan eden F.G, suç duyurusunda bulundu.
Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamımda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nakil yaptıran kişinin 11 yıl önce Sakarya'da cinayete karıştığı iddiasıyla aranan İ.A. olduğunu tespit etti.
İ.A'ya, F.G'ye ait kimlik bilgileriyle Antalya'da özel bir hastanede kız kardeşinden alınan böbreğin nakledildiği öğrenildi.
Zanlı, kontrol için çağrıldığı hastanede gözaltına alındı.
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