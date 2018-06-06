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Aranan FETÖ şüphelisi havalimanında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 20:13 | Son Güncelleme

Aranan FETÖ şüphelisi havalimanında yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Nuri Demirağ Havalimanı'nda yakalandı.

Nuri Demirağ Havalimanı'nda görevli polisler, arındırılmış salon kontrol noktasında yaptıkları Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, yolculardan A.K'nin (47), Niğde İlamat ve İnfaz Bürosunca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığını tespit etti.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüpheli Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Sivas

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