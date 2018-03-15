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Aranan FETÖ zanlısı çift hücre evinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

Aranan FETÖ zanlısı çift hücre evinde yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan çift, hücre evinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün "Samsun Bölge Öğrenci Sorumlusu" olduğu öne sürülen firari Ragibe ile eşi Ahmet Öner'in, FETÖ'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde saklandıklarını belirledi.

Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çifti gözaltına aldı.

FETÖ'nün müzahir kurumlarında çalıştığı öğrenilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen çift, emniyete götürüldü.

İkamette yapılan aramada sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması İstihbarat Şube Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü Samsun

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