Aranan FETÖ zanlısı çift hücre evinde yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan çift, hücre evinde gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün "Samsun Bölge Öğrenci Sorumlusu" olduğu öne sürülen firari Ragibe ile eşi Ahmet Öner'in, FETÖ'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde saklandıklarını belirledi.
Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çifti gözaltına aldı.
FETÖ'nün müzahir kurumlarında çalıştığı öğrenilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen çift, emniyete götürüldü.
İkamette yapılan aramada sahte sürücü belgesi ele geçirildi.
Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu
'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!
Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı
Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!
İngiltere'den çok sert açıklama: Rusya çekip gitmeli, çenesini kapamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
Canlı yayında olay yaratacak açıklama: İttifak yukarıda var, tabanda yok!
Kutsal kayaya çırılçıplak sarıldı, ülke ayağa kalktı!
Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum