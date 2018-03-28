Aranan FETÖ zanlısı çift hücre evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan çift, Amasya'daki hücre evinde gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde "Samsun bölge kadın sorumlusu" olduğu öne sürülen firari Yurdagül K. ile eşi Süleyman K'nin, Amasya'da FETÖ'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde saklandıkları belirlendi.
Amasya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde tespit edilen adrese operasyon düzenleyerek çifti gözaltına aldı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen çift, buradaki işlemlerinin ardından Samsun'a getirilerek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.
FETÖ'nün müzahir kurumlarında çalıştığı ve "Gülnur" kod adını kullandığı ifade edilen Yurdagül K'nin, Samsun, Amasya, Sinop, Tokat ve Çorum'da örgüt içindeki kadın yapılanmasından sorumlu olduğu öne sürüldü.
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