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Aranan FETÖ/PDY şüphelileri İzmir'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 22:35 | Son Güncelleme

Terör örgütünün Hakkari yapılanmasında sözde üst düzey yönetici konumunda bulunan ve yaklaşık 2 yıldır aranan 2 şüpheli İzmir'de yakalandı - Hakkari'ye getirilen şüpheliler tutuklandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda sözde üst düzey yönetici konumunda bulunan 2 şüpheli İzmir'de yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21 Mayıs'ta FETÖ/PDY bölücü terör örgütünün ilimiz yapılanması içerisinde üst düzey yönetici konumunda bulunan ve 2 yılı aşkın süredir aranan R.K. ve N.K. isimli şahıslar Hakkari Tem Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir'de yakalanarak ilimize getirilmişlerdir. Şüpheli şahıslar bugün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmişlerdir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Hakkari izmir operasyon

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