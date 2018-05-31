Aranan FETÖ/PDY şüphelileri İzmir'de yakalandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda sözde üst düzey yönetici konumunda bulunan 2 şüpheli İzmir'de yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"21 Mayıs'ta FETÖ/PDY bölücü terör örgütünün ilimiz yapılanması içerisinde üst düzey yönetici konumunda bulunan ve 2 yılı aşkın süredir aranan R.K. ve N.K. isimli şahıslar Hakkari Tem Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir'de yakalanarak ilimize getirilmişlerdir. Şüpheli şahıslar bugün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmişlerdir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)
AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı
Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı
Ne Rusya, ne de Kuzey Kore! ABD, yeni düşmanını açıkladı: Çin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman gazeteci Tim Sebastian arasında gerginlik
Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı
İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu
Nagehan Alçı paylaşımları Twitter'ı salladı
Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece
Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum