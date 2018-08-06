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Aranan gasp zanlıları Adana'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 09:27 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağzını bantlayıp elleri ve ayaklarını bağlayarak darbettikleri kadının altın ve parasını gasbettikleri iddiasıyla aranan 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli kaldıkları otelde gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde darbettikleri kadının altın ve parasını gasbettikleri öne sürülen 2'si Gürcistan uyruklu 3 zanlı Adana'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Şüpheliler Murat Ç. (39), Gürcistan uyruklu David Gabaidze (46) ve Genad Surmanidze’nin (40) Adana'ya gittiklerini tespit eden ekipler, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğiyle irtibata geçti.

Zanlılar, düzenlenen operasyonla merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’ndeki otelde gözaltına alındı.

Üstlerinden 4 bin lira ile tornavida ve eldiven çıkan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde yaşayan T.T'nin (65), 2 Ağustos'ta ağzını bantlayıp elleri ve ayaklarını bağlayan 3 şüpheli, kadını darbedip 4 altın bilezik, bir zincir ve kolye ile 300 lirasını gasbetmişti.

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