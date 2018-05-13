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Aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 11:04 | Son Güncelleme

Adana'da 8 yıl önce sokakta çıkan ve bir kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili davada hakkında 17 yıl 10 ay hapis cezası verilen hükümlü, saklandığı evde polisin operasyonuyla gözaltına alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 8 yıl önce sokakta çıkan ve olayla ilgisi bulunmayan bir kadının vurularak yaşamını yitirdiği silahlı çatışmayla ilgili davada hakkında 17 yıl 10 ay hapis cezası verilen hükümlü, operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 29 Eylül 2010'da Denizli Mahallesi'nde Güler Akyar'ın (42) öldüğü olayla ilgili davada tutuksuz yargılanırken hakkında verilen 17 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan hükümlü Ezdinşah Açıkça'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmayla hükümlünün Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Açıkça'yı yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ezdinşah Açıkça, daha sonra sevk edildiği adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde 8 yıl önce iki taraf arasında çıkan silahlı çatışmada o sırada oğlu Mehmet Akyar'ın (15) kullandığı motosiklette kucağında 2 yaşındaki kızıyla yolculuk eden Güler Akyar, başından vurularak hayatını kaybetmişti.

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adana Hükümlü operasyon silahlı çatışma

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