TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, "kasten yaralama" ve "nitelikli yağma" suçlarından aranan şüpheli, sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine 34 RG 9716 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobildekilerin kimliklerini kontrol eden ekipler, O.Ş'nin "kasten yaralama" ve "nitelikli yağma" suçlarından arandığı tespit etti.

Şüphelinin üstünde yapılan aramada kardeşi Ö.Ş. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ve bazı sahte kartlar çıktı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

