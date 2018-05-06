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Aranan şüpheli Zonguldak'ta yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 21:00 | Son Güncelleme

Kocaeli'de "rüşvet ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından aranan şüpheli, Gökçebey'de gözaltına alındı

Kocaeli'de "rüşvet ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından aranan şüpheli, Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nce "rüşvet ve görevi kötüye kullanmak" operasyonu kapsamında aranan firari Önder Ceylan'ın, Zonguldak'ta olduğunun belirlenmesi üzerine inceleme başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Ceylan'ın, Gökçebey ilçesinde olduğunu belirlendi.

Ceylan, ekipler tarafından saklandığı evde gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ile sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Bu arada 7 ayrı suçtan da arandığı öğrenilen şüphelinin, Kocaeli'de organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edildi.

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gökçebey görevi kötüye kullanma operasyon rüşvet Zonguldak

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