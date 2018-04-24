Aranan terör örgütü üyesi yol kontrolünde yakalandı

Malatya'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı yol kontrolü sırasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.