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Aranan terör örgütü üyesi yol kontrolünde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 17:19 | Son Güncelleme

Aranan terör örgütü üyesi yol kontrolünde yakalandı

Malatya'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı yol kontrolü sırasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya PKK/KCK terör yakalandı yok kontrolü

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