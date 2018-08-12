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Aranan Teröristler Listesi'nde "Kırmızı" kategoride bulunan "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban'ın Tunceli'de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 09:55 | Son Güncelleme

Aranan Teröristler Listesi'nde "Kırmızı" kategoride bulunan "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban'ın Tunceli'de etkisiz hale getirildiği bildirildi.


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