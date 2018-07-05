Aranan uyuşturucu taciri yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince 18 yıl 9 ay hapis, 37 bin 500 lira idari para cezasına çarptırılan firari zanlı Muhittin Ö'yü kent merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.
Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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