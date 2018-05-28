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Arap aktivistlerden Türkiye turizmine destek kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 03:26 | Son Güncelleme

Bir grup aktivist, Türkiye turizmine destek için sosyal paylaşım sitesi Twitter'da kampanya başlattı

İSTANBUL (AA) - Arap aktivistler, Türkiye turizmine destek için sosyal paylaşım sitesi Twitter'da kampanya başlattı.

"Yaz tatilimiz Türkiye'de daha güzel" anlamında Arapça hashtag ile başlatılan kampanya, yaz tatilinin Türkiye'de geçirilmesini teşvik etmeyi hedefliyor.

Kampanyayla sosyal paylaşım sitesinde, Türkiye'nin farklı bölgelerine ait fotoğraflarla birlikte yorumlar paylaşılmaya başlandı.

Kuveytli Abdulhamid el-Bilali, Twitter hesabında, Körfez ülkesi vatandaşlarının yaz tatilini Avrupa yerine Türkiye'de geçirmek istediğini ifade ederek, bunun sebepleri arasında, Müslüman bir ülke olması dolayısıyla yemek, giyim ve ibadet konusunda sıkıntı çekilmemesi, konut, yiyecek ve giyimin daha hesaplı olmasının yer aldığını kaydetti.

Umman'dan Yusuf el-Harisi ise Türkiye'nin, ziyaret ettiği en güzel ülke olduğunu ve tarih, medeniyet açısında zenginliğini ifade ederken, Kuveytli Abdulaziz el-Fadli, "Türkiye'yi ilk ziyaretimde kendimi Avrupa'daki ülkelerden birinde gibi hissettim. Duyduğum ezan sesi beni şaşkına çevirdi, güzelliği daha da arttı." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'yi 10 defa ziyaret ettiğini belirten Katarlı Şeyha binti Ali de tabiat, doğal parklar, tarihi eserler, çarşılar, anıtlar gibi turizmin tüm etkenlerinin Türkiye'de bulunduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Twitter kampanya turizm Türkiye

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