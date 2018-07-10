Arap basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine geniş yer ayırdı

KAHİRE (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmen başlaması Arap medyasında geniş yer buldu.

Katar'ın Raya gazetesi, "Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven tazelediğini ve yönetimin barışçıl yollarla el değiştirmesi konusunda demokrasiyi tercih ettiğini" yazdı.

Gazetenin haberinde, "Erdoğan'ın liderliği ve bilgeliği sayesinde Türkiye ekonomik ve siyasi bir model ülke haline gelirken, uluslararası ilişkilerde ise eksen ülke oldu." ifadelerine yer verildi.

Katar'da yayın yapan bir başka gazete Vatan da bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesi ve sonrasında yapılan törene geniş yer verdi.

Gazetenin haberinde, "karizması ve devlet yönetimi ile tarihe geçen Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile Katar arasında stratejik ortaklığının devam ettiğine" vurgu yapıldı.

Türkiye'nin parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtiğini duyuran Kuveyt'in Enba gazetesi ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törene Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed'i temsilen Kuveyt Parlamentosu Başkanı Merzuk Ali Ganim'in katıldığını yazdı.