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Arap basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine geniş yer ayırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 20:44 | Son Güncelleme

Arap basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine geniş yer ayırdı

KAHİRE (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmen başlaması Arap medyasında geniş yer buldu.

Katar'ın Raya gazetesi, "Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven tazelediğini ve yönetimin barışçıl yollarla el değiştirmesi konusunda demokrasiyi tercih ettiğini" yazdı.

Gazetenin haberinde, "Erdoğan'ın liderliği ve bilgeliği sayesinde Türkiye ekonomik ve siyasi bir model ülke haline gelirken, uluslararası ilişkilerde ise eksen ülke oldu." ifadelerine yer verildi.

Katar'da yayın yapan bir başka gazete Vatan da bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesi ve sonrasında yapılan törene geniş yer verdi.

Gazetenin haberinde, "karizması ve devlet yönetimi ile tarihe geçen Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile Katar arasında stratejik ortaklığının devam ettiğine" vurgu yapıldı.

Türkiye'nin parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtiğini duyuran Kuveyt'in Enba gazetesi ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törene Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed'i temsilen Kuveyt Parlamentosu Başkanı Merzuk Ali Ganim'in katıldığını yazdı.

- "Yeni Türkiye'nin müjdecisi"

Kuveyt merkezli Kabas gazetesi, Ganim ile Erdoğan'ın tokalaşma fotoğrafıyla verdiği haberde, "Erdoğan'ın görevine başlaması yeni Türkiye'nin müjdecisidir." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın Menar kanalının internet sitesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama töreninde yaptığı konuşmadan bazı bölümleri yayınladı.

Erdoğan'ın konuşmasında Türkiye'yi farklı alanlarda ileriye taşıma ve dünyanın gelişmiş ilk 10 ülkesi arasına katma sözü verdiği belirtildi.

Arap dünyasının önemli gazetelerinden Suudi Arabistan tarafından finanse edilen Londra merkezli Şarku'l-Evsat, "Türkiye Erdoğan liderliğinde ikinci Cumhuriyet dönemine başladı" başlığını kullandı.

Türkiye’nin parlamenter sistemden başkanlığa geçtiğine işaret edilen haberde, "bin yıldan beri süren başbakanlık sisteminin sona erdiği" kaydedildi.

Mısır'ın en önemli devlet gazetelerinden Ahram ise, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Savunma Bakanlığına atandığını, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı görevine devam ettiğini yazdı.

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