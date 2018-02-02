Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi

KAHİRE (AA) - ABD'nin Kudüs kararının etkilerini ele almak üzere hazırlanan "Arap eylem planı"nı görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Dışişileri Bakanları Toplantısı'nda, Filistinliler ile İsrail arasındaki barış sürecine gözlemcilik yapması için uluslararası çok taraflı bir mekanizma kurulması çağrısında bulunuldu.

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, Filistinliler ile İsrail arasındaki barış sürecine Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında gözlemcilik yapacak uluslararası çok taraflı bir mekanizma kurmak için tüm taraflarla çalışma kararı alındığı belirtildi.

Güvenilir, süresi belirlenmiş, 1967 sınırlarında iki devletli çözüme, uluslararası meşru kararlara ve "barış karşılığında toprak" esaslarına dayanan barış sürecini yeniden başlatmak için uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısında bulunulan bildirgede, tüm ülkelerden Kudüs'te diplomatik misyon açmaktan kaçınmaları istendi.

Filistin halkının her türlü yöntemle işgale karşı koyma hakkına sahip olduğunun ve Filistin devletinin BM'de tam üye olma yöneliminin desteklendiği vurgulanan bildirgede, Filistin devletini tanımayan ülkeleri başkenti Kudüs olan Filistin devletini tanımaya teşvik etmek için o ülkelerle derhal çalışma başlatılması, ikili ve çok taraflı iletişim kurulması ve ziyaretlerde bulunulması çağrısında bulunuldu.