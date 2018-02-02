Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi

KAHİRE (AA) - ABD'nin Kudüs kararının etkilerini ele almak üzere hazırlanan "Arap eylem planı"nı görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Dışişileri Bakanları Toplantısı'nda, Filistinliler ile İsrail arasındaki barış sürecine gözlemcilik yapması için uluslararası çok taraflı bir mekanizma kurulması çağrısında bulunuldu.
Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, Filistinliler ile İsrail arasındaki barış sürecine Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında gözlemcilik yapacak uluslararası çok taraflı bir mekanizma kurmak için tüm taraflarla çalışma kararı alındığı belirtildi.
Güvenilir, süresi belirlenmiş, 1967 sınırlarında iki devletli çözüme, uluslararası meşru kararlara ve "barış karşılığında toprak" esaslarına dayanan barış sürecini yeniden başlatmak için uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısında bulunulan bildirgede, tüm ülkelerden Kudüs'te diplomatik misyon açmaktan kaçınmaları istendi.
Filistin halkının her türlü yöntemle işgale karşı koyma hakkına sahip olduğunun ve Filistin devletinin BM'de tam üye olma yöneliminin desteklendiği vurgulanan bildirgede, Filistin devletini tanımayan ülkeleri başkenti Kudüs olan Filistin devletini tanımaya teşvik etmek için o ülkelerle derhal çalışma başlatılması, ikili ve çok taraflı iletişim kurulması ve ziyaretlerde bulunulması çağrısında bulunuldu.
İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçlardan dolayı yargılanması için yürütülen çalışmaların desteklendiği ifade edilen bildirgede, İsrail işgalini ve sömürge rejimini boykot etmenin, ona karşı koyma ve iki devletli çözüm ile barış sürecini kurtarmanın meşru yollarından biri olduğu aktarıldı.
Bildirgede, Filistinli güçler ile gruplara 2011 ve 2017 yıllarında Kahire'de imzalanan anlaşmaya uygun şekilde ulusal uzlaşıyı tamamlamaları, Filistin Ulusal Uzlaşı HükümetineGazze'de tüm görevlerini yerine getirme imkanı tanımaları ve en kısa zamanda genel seçimlerin düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.
BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) rolünü sınırlama ya da bitirme çabalarının kınandığı bildirgede, herhangi bir ülkenin bu konuda çaba sarf etmesi ya da maddi yardımı kısıtlama kararı almasının tehlikesi konusunda uyarıda bulunuldu.
(AA)
PKK'nın en kritik isimlerinden biri ölü olarak ele geçirildi
TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 oldu
20 saat internet kafede oyun oynadı, bu hale geldi!
Pentagon: Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz
Afrin'de son dakika gelişmesi! Teröristler ABD füzesiyle saldırdı
Kılıçdaroğlu’ndan provokasyon uyarısı
Ve Erdoğan harekete geçti
Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler
Tecavüze uğrayan kız kendini korumak için...
Yeniden yaşadığı yerde!
iPhone pil gücü yönetim ayarı ne zaman gelecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum