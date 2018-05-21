Arap Birliği, Paraguay'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, Paraguay'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının Arap dünyasıyla ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Ülkeleri, gerginliği körükleyecek ve adil çözüm şansına zarar verecek adımlar atmaktan kaçınmaya çağıran Ebu Gayt, Arap Birliğinin 17 Mayıs'ta aldığı ve birliğe üye ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyan devletlere karşı ekonomik ve siyasi önemler almalarını öngören kararına dikkati çekti.

Ebu Gayt açıklamasında "Ahlaki sorumluluğu görmezden gelerek, çeşitli baskı ve kışkırtmalara boyun eğmeyi tercih eden devletler, tarihi hatanın tarafında durmayı seçtiler." ifadesini kullandı.

Güney Amerika ülkesi Paraguay, bugün yapılan resmi törenin ardından Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan üçüncü ülke oldu.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği 14 Mayıs'ta Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump'ın da katıldığı törenle açılmıştı.

Abluka altındaki Gazze sınırında ABD büyükelçiliğinin açıldığı gün, hem büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması hem de Nekbe'yi (Büyük Felaket) anmak için düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 60'tan fazla Filistinli şehit olmuş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.

Orta Amerika ülkesi Guatemala ise ABD'nin ardından 16 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.

