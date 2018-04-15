Arap Birliği zirvesi öncesi görüşmeler

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'a, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin uzlaşının sağlanması ve bu yıl içeriside genel seçimlerin yapılması için harcadığı çabalara destek vermesi çağrısı yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’ın doğusunda yer alan Zahran kentinde yarın düzenlenecek 29. Arap Birliği zirvesi öncesi Sisi ile Serrac bir araya geldi.

Libya'daki krizin siyasi çözüm çabalarının sürdürülmesinin önemine vurgu yapan Sisi'nin, BM Temsilcisi Selame'nin, uzlaşının sağlanması ve bu yıl içeriside genel seçimlerin yapılması için harcadığı çabalara destek olması için Serrac'ı teşvik ettiği belirtildi.

Serrac da ülkesinde üzerinde anlaşmazlık olan çeşitli meselelerin çözümünde Mısır'ın uzlaşıya ulaşmak için harcadığı çabaları takdir ettiğini ifade etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Suudi Arabistan'da Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ayrı bir şekilde görüştüğünü duyurdu.

Görüşmelerde Filistin meselesi ile bölgedeki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Abbas'ın ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ile görüşerek, İsrail'in Filistin toprakları ve kutsal değerleri hedef alan ihlallerine ilişkin bilgi verdiği ifade edildi.