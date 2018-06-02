KAHİRE (AA) - Arap Birliği, ABD'nin, Filistin halkı için koruma talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısına karşı veto hakkını kullanmasını kınadı.

Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Filistinli masum insanların kanlarının akmasını durdurmak için çıkarılacak tüm kararları engelleme yaklaşımını sürdürmesi, İsrail'e uluslararası meşruiyet çerçevesi dışındaki uygulamalarını devam ettirme cesareti veriyor." denildi.

Bu yaklaşımın, İsrailliler ile Filistinlilerin adil bir çözüm için müzakerelere dönmesine uygun bir ortam sağlamayacağının belirtildiği açıklamada, uluslararası barış ve güvenliğin korunması misyonu taşıyan BMGK'nın İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini durdurmak için önlemler almakta aciz olmasından duydukları üzüntü dile getirildi.

Bu ihlallerin başında son aylarda uluslararası toplum tarafından da kınanan işgalci güçlerin Gazze sınırında işlediği suçların geldiğine işaret edilen açıklamada, Birliğin Arap halklarının temel meselesi olan Filistin davasını desteklemek ve Filistin halkının haklarını korumak konusunda kararlı olduğu vurgulandı.