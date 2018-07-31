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Arap Birliğinden Ahed et-Temimi tebriği

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 18:00 | Son Güncelleme

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi Ahed et-Temimi'nin serbest bırakılmasından dolayı Filistin halkı ve özgür dünya halklarını tebrik etti

KAHİRE (AA) - Arap Birliği Başkan Yardımcısı Said Ebu Ali, İsrail tarafından serbest bırakılan Ahed et-Temimi'nin ısrar ve kesin zafer odaklı bir Filistin inancının örneği olduğunu söyledi.

Arap Birliği, İşgal Edilmiş Arap Toprakları ve Filistin İşlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ebu Ali, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi Temimi'nin serbest bırakılmasından dolayı Filistin halkı ve özgür dünya halklarını tebrik etti.

Ebu Ali, Temimi ve annesinin İsrail terörü ve suçlarının karşısında dimdik durmasının Filistin halkı ve dünyanın tüm özgür insanları adına kazanılmış bir zafer olduğunu vurguladı.

Temimi'nin işgalin sona erdirilmesi ve özgürlük mücadelesi yolunda yürüdüğünün altını çizen Ebu Ali, Temimi'nin Filistin halkının mücadelesinin nesiller boyu devam ettiğinin kesin delili olduğuna dikkati çekti.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed et-Temimi (17), 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Temimi, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahed et-Tamimi Arap Birliği Filistin

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