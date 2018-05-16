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Arap Birliğinden Filistinlilere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 18:29 | Son Güncelleme

Arap Birliği ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına karşı "mümkün olan en üst siyasi uygulamayı" hayata geçirmeyi planlıyor

KAHİRE (AA) - Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, Arap Birliği’nde daimi temsilciler seviyesinde yapılan olağanüstü toplantıda Filistinlilere tam destek verilmesi ve ABD'nin Kudüs kararının reddedilmesi ile ilgili karar tasarısının değerlendirildiğini söyledi.

Toplantının ardından Husam Zeki, Suudi Arabistan'ın Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Usame Nakla ile Filistin Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Diyab el-Luh ortak basın toplantısı düzenledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, karar tasarısının yarın yapılacak Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nda sunulacağını, tasarının ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistin halkına karşı düşmanca tavırlarına karşı Arap Birliğinin alabileceği "en üst siyasi uygulamayı" kapsadığını söyledi.

Tasarıyla ilgili daha fazla ayrıntı vermeyen Zeki, Filistin halkının da mümkün olan en güçlü şekilde destekleneceğini kaydetti.

Suudi Arabistanlı Büyükelçi Nakla da ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistin halkına karşı düşmanca tavrının toplantıda değerlendirildiğini ifade etti.

Filistin Büyükelçisi Luh ise ABD'nin Kudüs kararı ve İsrail'in yaptığı katliamlar nedeniyle Filistin'de çok zor bir dönemece girildiğini söyledi.

Bugün daimi temsilciler seviyesinde toplanan Arap Birliği'nin yarın dışişleri bakanları seviyesinde toplanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arap Birliği destek Filistin

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