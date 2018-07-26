Arap Birliği'nden Husilerin Suudi petrol gemisine saldırısına tepki

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Husilerin dün Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait petrol gemilerine düzenlediği saldırının bölgedeki güvenlik riskini artırdığını belirtti.
Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisinin hedef alındığı saldırıya işaret edilerek, "Husilerin bu saldırısı, uluslararası ticari hareketliliği tehdit ediyor ve bölgedeki güvenlik risklerini artırıyor." denildi.
Uluslararası toplumun bu tür tehlikeli davranışları kınamak ve caydırıcı bir pozisyon almak için birlik içinde ortak bir duruş sergilemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Husilerin, Yemen'deki krize barışçıl bir çözüm bulunması kapsamında ciddi bir adım atılmasına ilişkin isteksizliğini her gün yeni bir delille desteklediği ifade edildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün Kızıldeniz'de Suudi Arabistan Ulusal Nakliye Şirketi'ne ait her biri iki milyon varil ham petrol taşıyan iki geminin Husiler tarafından hedef alındığını duyurmuştu.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde de söz konusu saldırının tankerlerden birinde hafif hasara yol açtığı, denize ise herhangi bir petrol sızıntısı olmadığı belirtilmişti.
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım
Yunanistan'ın başkenti Atina'da yangın faciasının ardından bir şok daha
Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...
'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu
ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli
Sevgilisini öldürüp firar etmişti! Tüyler ürperten iddia
İzmir Aliağa demir-çelik fabrikasında patlama: Yaralı işçiler var
Hollywood'un bilmediğiniz yüzü
Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo
Bu nasıl moda? Bakan bir daha baktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum