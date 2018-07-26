Arap Birliği'nden Husilerin Suudi petrol gemisine saldırısına tepki

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Husilerin dün Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait petrol gemilerine düzenlediği saldırının bölgedeki güvenlik riskini artırdığını belirtti.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisinin hedef alındığı saldırıya işaret edilerek, "Husilerin bu saldırısı, uluslararası ticari hareketliliği tehdit ediyor ve bölgedeki güvenlik risklerini artırıyor." denildi.

Uluslararası toplumun bu tür tehlikeli davranışları kınamak ve caydırıcı bir pozisyon almak için birlik içinde ortak bir duruş sergilemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Husilerin, Yemen'deki krize barışçıl bir çözüm bulunması kapsamında ciddi bir adım atılmasına ilişkin isteksizliğini her gün yeni bir delille desteklediği ifade edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün Kızıldeniz'de Suudi Arabistan Ulusal Nakliye Şirketi'ne ait her biri iki milyon varil ham petrol taşıyan iki geminin Husiler tarafından hedef alındığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde de söz konusu saldırının tankerlerden birinde hafif hasara yol açtığı, denize ise herhangi bir petrol sızıntısı olmadığı belirtilmişti.

