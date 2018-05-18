KAHİRE (AA) - Arap Birliği, herhangi bir ülkenin "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararıyla mücadele için kapsamlı bir plan hazırlamayı hedeflediğini açıkladı.

Arap Birliği'nin ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve sonrasında yaşanan olayları görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.

Toplantı sonunda alınan karar çerçevesinde, Arap Birliği Genel Sekreterliği, ABD başta olmak üzere ülkelerin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararlarıyla mücadele etmede kullanılabilecek yöntem ve araçları kapsayan bir plan hazırlamakla görevlendirildi.

Karara göre, planın siyasi, hukuki ve ekonomik yol ve yöntemleri kapsayacağı, kabul edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde onaylanması ve uygulanması için üye devletlere iletileceği belirtildi.

- Gazze'deki katliamın soruşturulması için komisyon hazırlığı

Toplantıda ayrıca Arap Birliği Genel Sekreterliği'ne, İsrail işgal güçlerinin Gazze'de gerçekleştirdiği katliam ve suçları soruşturmak için uzmanlardan oluşan uluslararası bağımsız bir komisyon kurmak için acilen harekete geçmesi konusunda yetki verildi.