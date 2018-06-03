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Arap Birliği'nden Rezzan hemşirenin şehit edilmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

Arap Birliği Rezzan hemşirenin şehit edilmesinden İsrail yönetimini sorumlu tuttu

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Gazze'nin gönüllü hemşiresi Rezzan en-Neccar'ın (21) görevini yaptığı sırada İsrail askerleri tarafından şehit edilmesini "kasten adam öldürme" olarak nitelendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, Sınır Tanımayan Doktorlar ve Kızılhaç gibi uluslararası kuruluşları harekete geçmeye çağıran Arap Birliği, tıp ve sağlık hizmetleriyle ilgili uluslararası anlaşma ve sözleşmelere uyması konusunda İsrail'e baskı yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Rezzan hemşirenin öldürülmesinin "kasten adam öldürme" olarak nitelendirildiği açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası toplum İsrail'e karşı göreve çağrıldı.

Arap Birliği ayrıca Rezzan hemşirenin ölümünden doğrudan İsrail yönetimini sorumlu tuttu.

Filistinlilerin "yardım meleği" olarak isimlendirdiği 21 yaşındaki gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar, cuma günü Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu. Rezzan hemşire dün Gazze'nin güneyindeki Huzaa beldesinde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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Arap Birliği gönüllü hemşire kasten adam öldürme Rezzan en-Neccar

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