Arap Birliği'nden, Suudi Arabistan'ın Kanada karşısındaki tutumuna destek

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, iç işlerine müdahale edilmesini reddeden tutumu konusunda Suudi Arabistan'ı desteklediğini belirtti.
Birlik tarafından, Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki gerginliğin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Arap Birliği, iç işlerine müdahale edilmesini kabul etmeyen tutumu konusunda Suudi Arabistan'ı destekliyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşmazlığa ilişkin gelişmelerin ciddi şekilde takip edildiği kaydedilerek, söz konusu anlaşmazlığın, bazı ülkelerin diğerlerinin iç işlerine yönelik eleştiri ve dikte çabalarında görülen olumsuz yaklaşımının yansıması olduğu aktarıldı.
Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.
Kanada'nın tutumunu "iç işlerine açık ve bariz bir müdahale" şeklinde değerlendiren Suudi Arabistan, bu sabah, Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve Kanada'yla tüm ticari ilişkileri dondurduğunu açıklamıştı.
Riyad yönetimi daha sonra Kanada'yla eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını durdurduğunu da duyurmuştu.
ABD menşeli yayın kuruluşu Bloomberg'e göre, Suudi Arabistan'ın 2006'dan bu yana Kanada şirketlerindeki yatırımları, yaklaşık 6 milyar dolara ulaşıyor.
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