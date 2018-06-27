Arap Birliği, uluslararası topluma Filistinlilere karşı işlediği suçlara son vermesi için "İsrail'e baskı" yapılması çağrısında bulundu.

Arap Birliği Filistin İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen "5. Uluslararası Kudüs Konferansı"nda yaptığı konuşmada, "Birleşmiş Milletler (BM) ile BM Güvenlik Konseyi'ni Filistinlilere karşı işlediği suçlara ve işgale son vermesi için İsrail'e baskı yapmaya" çağırdı.

BM ile BM Güvenlik Konseyi'nden uluslararası, hukuki ve etik sorumluluklarını üstlenmelerini isteyen Ebu Ali, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliği Kudüs'e taşımasının kentin işgal altında olması hasebiyle uluslararası statüsünü değiştirmeyeceğini söyledi.

Ebu Ali ayrıca ABD'nin kararının, Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul eden BM ve tüm uluslararası kararlara aykırı olması nedeniyle "geçersiz" olduğunu vurguladı.

Öte yandan Ortadoğu Barışı Vakfı Başkanı Lara Friedman da konuşmasında uluslararası toplumun Trump'ın kararına verdiği tepkinin, ABD yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma hesaplarında yanlış yaptığını gösterdiğini ifade etti.

Filistin halkının devredilemez haklarının kullanılmasıyla ilgilenen Birleşmiş Milletler (BM) Komitesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından "İşgalden 50 yıl, Oslo anlaşmalarından 25 yıl sonra Kudüs" temasıyla düzenlenen "5. Uluslararası Kudüs Konferansı" Fas'ın başkenti Rabat'ta dün başlamıştı.

Konferansın yarın sona ermesi bekleniyor.

