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"ARAP ÇETESİ"NE OPERASYON...  ORTAKÖY'DE 2 AY ÖNCE GECE KULUBÜNE SALDIRMIŞLARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

  - Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı - Eğlence merkezine silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin bir iş insanını da Yalova'dan İstanbul'a kaçırarak öldürdüğü ortaya çıktı.

- Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

- Eğlence merkezine silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin bir iş insanını da Yalova'dan İstanbul'a kaçırarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA
Ortaköy'de 2 ay önce 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralandığı gece kulübü saldırısıyla ilgili polis bir çeteye operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 12 kişiden 9'u tutuklandı. Saldırganların 1,5 ay önce bir iş insanını da kaçırarak öldürdüğü ortaya çıktı.
Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan Ziver Ç.'nin işlettiği gece kulübünü, 24 Ocak günü motosikletli iki saldırgan kurşun yağmuruna tutmuştu. Saldırı sonucunda kulüpte koruma olarak görev yapan Erkan Kayatekin ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili liderliğini Özkan K.'nın yaptığı ve "Arap çetesi" olarak bilinen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 12 kişiden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞ İNSANINI DA ÖLDÜRMÜŞLER
Öte yandan polisin yaptığı soruşturmada; 10 Şubat'ta Eyüp Güzeltepe'deki bir parkta cesedi bulunan iş insanı Yaşar Tekmanlı'yı da "Arap Çetesi" üyelerinin öldürdüğü ortaya çıktı. 700 bin lira borcu olduğu için Yalova'dan İstanbul'a getirilerek bir parkta öldürülen Yaşar Tekmanlı'yı öldüren kişilerin de tutuklananlar arasında olduğu belirtildi.

TEKMANLI VE KAÇIRILDIĞI MİNİBÜS GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşar Tekmanlı'nın Yalova'da bir sokaktan yaya olarak geçerkenki görüntüleri bir güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin de aynı sokaktan bir minibüsle geçtiği anlar da ortaya çıktı.

EK GÖRÜNTÜLER
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-Güvenlik kamerası
-Tekmanlı'nın sokaktan gecişi
-Siyah minibüsün geçişi

Görüntü Dökümü:
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-Saldırı anının güvenlik kamera kaydı
-Şüphelilerin adliyeye sevki
-Olayın arşiv görüntüsü

30.03.2018 - 12.54 - Haber Kodu : 180330087

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