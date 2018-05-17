HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Arap dışişleri bakanları Kudüs için olağanüstü toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 19:11 | Son Güncelleme

Arap dışişleri bakanları Kudüs için olağanüstü toplandı

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve sonrasında yaşanan olayları görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplandı.

Toplantıya başkanlık eden Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının uluslararası yasalara aykırı olduğunu" söyledi.

Cubeyr, "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını reddediyor ve bunu Filistin halkının haklarına zarar verme olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Toplantıda söz alan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının İsrail'i Filistinlilere karşı şiddet uygulaması konusunda teşvik ettiğini dile getirdi.

İsrail'in Filistinli sivillere uyguladığı şiddeti, "Gazze'deki sivil halka karşı kontrolsüz şiddet ve düşmanlık" olarak nitelendiren Ebu Gayt, "ABD'nin tutumu İsrail'i sivil insanları rastgele şekilde öldürme, uluslararası yasaları çiğneme ve insanlık dışı tavırlar alma konusunda teşvik etmiştir." ifadelerini kullandı.

Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunun Filistin'e destek verdiğine işaret eden ve bu ülkelerin tutumunu takdir ettiklerini vurgulayan Ebu Gayt, "Filistin halkını destekliyor ve yanlarında yer alıyoruz." dedi.

Arap Birliği Genel Sekreteri ayrıca İsrail'in, Gazze sınırında işlediği katliam için "uluslararası soruşturma açılmasını" talep etti.

Arap Birliği, Filistin lideri Mahmud Abbas'ın talebi üzerine dün Mısır'ın başkenti Kahire'de daimi temsilciler seviyesinde toplanmıştı.

Toplantının bitiminde sonuç bildirgesi yayınlanması bekleniyor.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Kayalıklarda mahsur kalan köpeği AFAD kurtardıKayalıklarda mahsur kalan köpeği AFAD kurtardı
"Avrupalılar Türkiye'ye karşı daha anlayışlı olmalı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arap dışişleri bakanları Kudüs olağanüstü toplantı

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

Menzil tarikatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!

Menzil tarikatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!

Temel Karamollaoğlu, partisinin yaptırdığı 24 Haziran anketini açıkladı

Temel Karamollaoğlu, partisinin yaptırdığı 24 Haziran anketini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Devlet Bahçeli tahliyesini istemişti... Cezaevindeki Kürşat Yılmaz'dan mektup: Bugünden sonra ölünceye kadar tutulsam da önemi yok!

Devlet Bahçeli tahliyesini istemişti... Cezaevindeki Kürşat Yılmaz'dan mektup: Bugünden sonra ölünceye kadar tutulsam da önemi yok!

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu kaza yaptı

CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu kaza yaptı

Ankara'da medyum operasyonu! Hiçbiri yakalanacağını öngöremedi

Ankara'da medyum operasyonu! Hiçbiri yakalanacağını öngöremedi

PKK'nın kullandığı mağara imha edildi

PKK'nın kullandığı mağara imha edildi

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt

'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.