Arap dışişleri bakanları Kudüs için olağanüstü toplandı

İsrail'in Filistinli sivillere uyguladığı şiddeti, "Gazze'deki sivil halka karşı kontrolsüz şiddet ve düşmanlık" olarak nitelendiren Ebu Gayt, "ABD'nin tutumu İsrail'i sivil insanları rastgele şekilde öldürme, uluslararası yasaları çiğneme ve insanlık dışı tavırlar alma konusunda teşvik etmiştir." ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının İsrail'i Filistinlilere karşı şiddet uygulaması konusunda teşvik ettiğini dile getirdi.

Cubeyr, "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını reddediyor ve bunu Filistin halkının haklarına zarar verme olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Toplantıya başkanlık eden Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının uluslararası yasalara aykırı olduğunu" söyledi.

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve sonrasında yaşanan olayları görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplandı.

Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunun Filistin'e destek verdiğine işaret eden ve bu ülkelerin tutumunu takdir ettiklerini vurgulayan Ebu Gayt, "Filistin halkını destekliyor ve yanlarında yer alıyoruz." dedi.

Arap Birliği Genel Sekreteri ayrıca İsrail'in, Gazze sınırında işlediği katliam için "uluslararası soruşturma açılmasını" talep etti.

Arap Birliği, Filistin lideri Mahmud Abbas'ın talebi üzerine dün Mısır'ın başkenti Kahire'de daimi temsilciler seviyesinde toplanmıştı.

Toplantının bitiminde sonuç bildirgesi yayınlanması bekleniyor.

