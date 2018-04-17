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Arap dünyasının yıldızı Yasmine Hamdan CRR’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:42 | Son Güncelleme

Arap dünyasının ünlü yıldızı Yasmine Hamdan, İstanbul’da sevenleriyle buluşacak.Arap dünyasının Madonna’sı olarak anılan Lübnanlı söz yazarı, aktris ve şarkıcı Yasmine Hamdan, 24 Nisan Salı akşamı İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sevenleri ile buluşuyor.Jim Jarmush’in Oscar adaylı filmi “Sadece Âşıklar Hayatta Kalır”da söylediği şarkıyla geniş kitlelere ulaşan Yasmine Hamdan, tüm dünyada Arap dünyasının underground yıldızı olarak tanınıyor.Hamdan, profesyonel müzik hayatına 2000’li yılların başında, Ortadoğu’nun ilk bağımsız elektronik-pop gruplarından Soapkills’in vokalistliğini yaparak başladı.

Arap dünyasının ünlü yıldızı Yasmine Hamdan, İstanbul’da sevenleriyle buluşacak.
Arap dünyasının Madonna’sı olarak anılan Lübnanlı söz yazarı, aktris ve şarkıcı Yasmine Hamdan, 24 Nisan Salı akşamı İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sevenleri ile buluşuyor.
Jim Jarmush’in Oscar adaylı filmi “Sadece Âşıklar Hayatta Kalır”da söylediği şarkıyla geniş kitlelere ulaşan Yasmine Hamdan, tüm dünyada Arap dünyasının underground yıldızı olarak tanınıyor.
Hamdan, profesyonel müzik hayatına 2000’li yılların başında, Ortadoğu’nun ilk bağımsız elektronik-pop gruplarından Soapkills’in vokalistliğini yaparak başladı. İlk büyük çıkışını “Ya Nass” albümüyle yapan Yasmine Hamdan’ı zirveye taşıyan ise “Sadece Âşıklar Hayatta Kalır” filminde söylediği, aynı zamanda sözlerini de yazdığı “Hal” şarkısı.
Sanatçının üçüncü albümü Al Jamilat, geçtiğimiz yıl piyasaya çıktı. New Jersey’de kayıt yolculuğu başlayan albümün düzenlemeleri Paris ve Beyrut’ta yapıldı. Albüme son nokta ise Londra’da konulmuş. 11 eserden oluşan albümdeki tüm parçaların sözleri Arapça; fakat dinleyenler üzerinde bıraktığı etki evrensel boyutlarda. Bunda, gerek Hamdan’ın yaşamı boyunca farklı kültürlerin etkisinde kalmış olması, gerekse albümün oluşum sürecindeki yolculuğun etkileri bulunuyor. Albüm, sanatçının diğer çalışmalarında olduğu gibi düşük tempolu akustik ve elektronik altyapılardan oluşuyor. Diğer çalışmalarından farkı ise daha yoğun hissedilen mistik yapısı.
Aslen Lübnanlı olan söz yazarı, şarkıcı Yasmine Hamdan savaş yüzünden pek çok şehir değiştirmiş. Uzun süredir Paris’te yaşayan sanatçı, kendi kültürünü müzik sayesinde yeniden keşfettiğini söylüyor. Hamdan tüm şarkılarını Arapça seslendiriyor ve bunu “Çünkü benim duygusal dilim Arapça” diyerek açıklıyor.
Elektronik ve pop unsurlarını Arap müziğiyle harmanladığı tarzıyla dikkat çeken Yasmine Hamdan’a CRR’deki konserinde, gitarda Cédric Le Roux, davulda Loic Maurin ve klavyede Cong Minh Pham eşlik edecek.

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