HABER

Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu'ndan Tunus'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 03:51 | Son Güncelleme

Fon tarafından Tunus'a kalkınma projelerine destek için 165 milyon dolar kredi desteği sağlandı

TUNUS (AA) - Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu'nun, Tunus'a kalkınma projelerine destek için 165 milyon dolar kredi verdiği bildirildi.

Tunus Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Arap finans kurumlarının Ürdün'deki yıllık toplantısı kapsamında, Tunus Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ziyad el-Azari ile Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu Genel Müdürü Abdullatif Yusuf el-Hamad arasında kredi anlaşması imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Tunus'taki bazı kalkınma projelerinin finansmanı için sağlanan 165 milyon dolarlık kredinin, 30 yıl içinde geri ödemesinin yapılacağı belirtildi.

İşte Tosun’un istihbaratçısı!İşte Tosun’un istihbaratçısı!
Valilik açıkladı! İşte gemi kazasının nedeniValilik açıkladı! İşte gemi kazasının nedeni
2019 seçimleri öncesi yüzde 45 parti arıyor 2019 seçimleri öncesi yüzde 45 parti arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
165 milyon dolar Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu Tunus

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Suudi Arabistan, PKK'ya 300 TIR'lık yardım konvoyu gönderdi

Suudi Arabistan, PKK'ya 300 TIR'lık yardım konvoyu gönderdi

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Siirt ve Bitlis'ten acı haber: 2 şehit!

Siirt ve Bitlis'ten acı haber: 2 şehit!

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

Siirt'te yıldırım düştü: 1 şehit, çok sayıda yaralı var

Siirt'te yıldırım düştü: 1 şehit, çok sayıda yaralı var

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.