Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu'ndan Tunus'a destek

TUNUS (AA) - Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu'nun, Tunus'a kalkınma projelerine destek için 165 milyon dolar kredi verdiği bildirildi.

Tunus Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Arap finans kurumlarının Ürdün'deki yıllık toplantısı kapsamında, Tunus Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ziyad el-Azari ile Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu Genel Müdürü Abdullatif Yusuf el-Hamad arasında kredi anlaşması imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Tunus'taki bazı kalkınma projelerinin finansmanı için sağlanan 165 milyon dolarlık kredinin, 30 yıl içinde geri ödemesinin yapılacağı belirtildi.