Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu'ndan Tunus'a destek

TUNUS (AA) - Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu'nun, Tunus'a kalkınma projelerine destek için 165 milyon dolar kredi verdiği bildirildi.
Tunus Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Arap finans kurumlarının Ürdün'deki yıllık toplantısı kapsamında, Tunus Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ziyad el-Azari ile Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu Genel Müdürü Abdullatif Yusuf el-Hamad arasında kredi anlaşması imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, Tunus'taki bazı kalkınma projelerinin finansmanı için sağlanan 165 milyon dolarlık kredinin, 30 yıl içinde geri ödemesinin yapılacağı belirtildi.
Rusya, ABD'nin Suriye tasarısını BMGK'da veto etti
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!
Suudi Arabistan, PKK'ya 300 TIR'lık yardım konvoyu gönderdi
Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum