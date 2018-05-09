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Arap gazeteciler, Etnospor Kültür Festivali'nin açılışına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

Arap gazeteciler, Etnospor Kültür Festivali'nin açılışına katıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen "Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması"nda bir araya gelen 18 Arap ülkesinden 60 gazeteci, Etnospor Kültür Festivali'nin açılış törenine katıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "At Binenin, Kılıç Kuşananın" sloganıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Etnospor Kültür Festivali'nin Yenikapı Meydanı'ndaki açılış töreninde, 18 Arap ülkesinden 60 gazeteci de bulundu.

Kortej yürüyüşünü izleyen Arap gazeteciler, festival alanını da gezdi.

El-Cezire'de çalışan gazeteci-yazar Ahmed Muvaffak Zeydan, AA muhabirinin sorusu üzerine, Etnospor Kültür Festivali'ni çok beğendiğini söyledi.

Türkiye'ye daha önce birçok kez geldiğini belirten Zeydan, İstanbul'un tarihi mekanlarını gezme fırsatı bulduğunu anlattı. Zeydan, "Burada, Selçuklular ve Osmanlılar zamanında hayata geçirilen ve uygulanan spor aktivitelerini görme ve yaşama imkanı bulduk. Diriliş: Ertuğrul gibi dizilerde yoğun bir şekilde seyretme imkanı bulduğumuz bir atmosfer. İstanbul'da bu tür bir atmosferde bulunmaktan çok mutluyum." dedi.

Festival alanında Arap gazetecileri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ağırladı. Bakan Bak ve Uysal, gazetecilere İstanbul'daki projelerle ilgili bilgi verdi.

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Arap gazeteciler Etnospor Kültür Festivali İBB

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