İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) düzenlenen, "Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması"nda, 18 Arap ülkesinden gelen 60 gazeteci ile bir araya geldi.

Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk'te düzenlenen programda Aktay, Arap gazetecilerle sohbet ederek, sorularını cevapladı.

Aktay, Türkiye'nin doğal kaynaklarının kısıtlı, ancak insan gücünün kendileri açısından önemli olduğunu, bu sebeple de insan odaklı hizmetler yaptıklarını anlattı.

AK Parti'nin iktidara geldikten sonra üniversite sayısının iki kat arttığını ifade eden Aktay, "Biz insan gücünü ve kalitesini yükseltmek için kurduk bu üniversiteleri. İstanbul'da 45'ten fazla üniversite var. Üniversitelerin sayısı ve kalitesi arttı. AK Parti'den önce üniversiteler, ideolojik olaylardan dolayı kaliteli değildi. Mesela başörtü yasaktı, muhafazakar ailelerin çocukları üniversitelere giremiyordu ve üniversitelerdeki müfredat, bilimsellikten uzaktı." diye konuştu.