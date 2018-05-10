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Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 23:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, İBB tarafından düzenlenen, "Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması"nda, 18 Arap ülkesinden gelen 60 gazeteci ile buluştu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) düzenlenen, "Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması"nda, 18 Arap ülkesinden gelen 60 gazeteci ile bir araya geldi.

Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk'te düzenlenen programda Aktay, Arap gazetecilerle sohbet ederek, sorularını cevapladı.

Aktay, Türkiye'nin doğal kaynaklarının kısıtlı, ancak insan gücünün kendileri açısından önemli olduğunu, bu sebeple de insan odaklı hizmetler yaptıklarını anlattı.

AK Parti'nin iktidara geldikten sonra üniversite sayısının iki kat arttığını ifade eden Aktay, "Biz insan gücünü ve kalitesini yükseltmek için kurduk bu üniversiteleri. İstanbul'da 45'ten fazla üniversite var. Üniversitelerin sayısı ve kalitesi arttı. AK Parti'den önce üniversiteler, ideolojik olaylardan dolayı kaliteli değildi. Mesela başörtü yasaktı, muhafazakar ailelerin çocukları üniversitelere giremiyordu ve üniversitelerdeki müfredat, bilimsellikten uzaktı." diye konuştu.

Aktay, AK Parti'nin "siyaset, hizmettir" sloganıyla yola çıktığını belirterek, "Devlet adamı halkın hizmetçisidir. 16 yıl boyunca bu zihniyetle çalıştık. Hizmetlerin sayısı ve kalitesini arttırdık. Türkiye'de sağlık hizmetlerinin maliyeti düşük Avrupa'ya nazaran. Sağlık alanındaki reformlar, bir sağlık devrimi niteliğindedir." dedi.

AK Parti'nin, iktidarları süresince birçok problemle uğraşmak zorunda kaldığını anlatan Aktay, darbe bildirileri ve darbe girişimlerine maruz kaldığını ancak bunların üstesinden geldiğini söyledi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini ve yapılacak erken seçimle 2019 yılındaki seçimlerin 24 Haziran'a alındığını ifade eden Aktay, ekonomi ve belirsizlik açısından erken seçime gidildiğini kaydetti.

Aktay, daha sonra katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Programa İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Kudüs Platformu Başkanı Belkıs İbrahimhakkıoğlu ve davetliler katıldı.

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AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay

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