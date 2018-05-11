İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, şu anda İstanbul'da 277 kilometre metro hattı inşa ettiklerini, yer altında 20 bin kişinin çalıştığını belirterek, "Yaklaşık iki sene sonra bunlar bitecek. Tabii bundan daha önemlisi önümüzdeki 10 yıl içerisinde 600 kilometre metro hattı yapıp hizmete açmayı planlıyoruz." dedi. "Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması" çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Misafir gazeteciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile kahvaltıda bir araya geldi. Uysal, Sultanahmet'te bulunan Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı'nda ağırladığı gazetecilere belediye olarak yaptıkları icraatlar konusunda bilgi verirken İstanbul'un güzelliklerini de anlattı. - "Belediyecilikteki değişimle Türkiye değişti" Uysal, 1994'te gerçekleşen belediye seçimlerinin Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "94 seçimleri belediyecilikte bir değişimdi. O değişimden sonra Türkiye'de değişim başladı. Demokrasilerde belediye vatandaşa hizmetin ulaştığı en önemli irtibat noktasıdır. Yani vatandaşa ulaşabilme noktasında kılcal damar görevi yapıyor belediyeler. Buralar iyi işlediği zaman vatandaşla diyalog gayet iyi oluyor. 1994 öncesi ile bugünün belediyesini kıyaslarsak o dönemde nüfusumuz yaklaşık 8 milyon iken İstanbul'un önemli bir kısmında su yoktu. Bugün baktığımızda ikamet eden 15 milyon, günlük nüfusla birlikte 18 milyon insan yaşıyor. Ona rağmen su problemi ve çevre problemleri önemli oranda çözülmüş durumdayız." diye konuştu.

"Vatandaş ne kadar hizmet alırsa siyasetçileri o kadar sahipleniyor." diyen Uysal, şöyle devam etti: "Yani belediyecilik hizmetleri gösterebilme adına da idarecinin en uygun, en pratik ulaşabileceği noktalardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın burada yöneticilik yapmaya başlamasıyla bir model oldu. Bu modelle birlikte Türkiye'nin birçok yerinde belediyecilik algısı ve anlayışı değişti. Belediye olarak çok büyük işler yapılıyor. Bugün itibarıyla bakıldığında dünyanın en büyük 10 projesinden 6'sı Türkiye'de. Türkiye’deki en büyük 6 projeden 3'ü İstanbul’da yer alıyor. Daha yapılması gereken çok işimiz olduğunu düşünüyoruz." - "277 kilometre metro inşa ediliyor" İstanbul'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Uysal, metro hattındaki çalışmaların bile başlı başına ele alınacak nitelikteki bir büyüklüğe sahip olduğunu vurguladı. Uysal, şu anda İstanbul'da 277 kilometre metro hattı inşa edildiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı: "Bu dünyadaki en fazla aynı anda metro hattı inşaatı olan şehir olduğumuz anlamına geliyor. Şu anda yer altında 20 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık iki sene sonra bunlar bitecek. Tabii bundan daha önemlisi önümüzdeki 10 yıl içerisinde 600 kilometre metro hattı yapıp hizmete açmayı planlıyoruz. Bu tabii baktığımızda Londra'da metro uzunluğunun 400 kilometre olduğunu göz önüne alarak bir değerlendirme yaparsak, onun yarısı kadar inşaat devam ediyor. Onun iki katı daha metro hattı inşa edeceğiz. Bu çok iddialı bir çalışmadır. Ha başaracak mıyız? Başaracağımız düşünüyoruz. Gerek çevre gerekse belediyenin yaptığı hizmetleri sizler de gördünüz. 15 yıl içerisinde İstanbul çok değişti. Ama hala yapılabilecek çok işi olduğunu düşünüyoruz. Bunları yaptıkça da insanların, halkın idarecilerini sahiplendiğini düşünüyoruz. AK Parti'nin iktidarda kalma ve iktidarının güçlü olmasının en büyük sebeplerinden birisinin bu olduğunu düşünüyoruz."