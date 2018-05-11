İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, şu anda İstanbul'da 277 kilometre metro hattı inşa ettiklerini, yer altında 20 bin kişinin çalıştığını belirterek, "Yaklaşık iki sene sonra bunlar bitecek. Tabii bundan daha önemlisi önümüzdeki 10 yıl içerisinde 600 kilometre metro hattı yapıp hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.
"Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması" çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Misafir gazeteciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile kahvaltıda bir araya geldi.
Uysal, Sultanahmet'te bulunan Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı'nda ağırladığı gazetecilere belediye olarak yaptıkları icraatlar konusunda bilgi verirken İstanbul'un güzelliklerini de anlattı.
- "Belediyecilikteki değişimle Türkiye değişti"
Uysal, 1994'te gerçekleşen belediye seçimlerinin Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "94 seçimleri belediyecilikte bir değişimdi. O değişimden sonra Türkiye'de değişim başladı. Demokrasilerde belediye vatandaşa hizmetin ulaştığı en önemli irtibat noktasıdır. Yani vatandaşa ulaşabilme noktasında kılcal damar görevi yapıyor belediyeler. Buralar iyi işlediği zaman vatandaşla diyalog gayet iyi oluyor. 1994 öncesi ile bugünün belediyesini kıyaslarsak o dönemde nüfusumuz yaklaşık 8 milyon iken İstanbul'un önemli bir kısmında su yoktu. Bugün baktığımızda ikamet eden 15 milyon, günlük nüfusla birlikte 18 milyon insan yaşıyor. Ona rağmen su problemi ve çevre problemleri önemli oranda çözülmüş durumdayız." diye konuştu.
"Vatandaş ne kadar hizmet alırsa siyasetçileri o kadar sahipleniyor." diyen Uysal, şöyle devam etti:
"Yani belediyecilik hizmetleri gösterebilme adına da idarecinin en uygun, en pratik ulaşabileceği noktalardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın burada yöneticilik yapmaya başlamasıyla bir model oldu. Bu modelle birlikte Türkiye'nin birçok yerinde belediyecilik algısı ve anlayışı değişti. Belediye olarak çok büyük işler yapılıyor. Bugün itibarıyla bakıldığında dünyanın en büyük 10 projesinden 6'sı Türkiye'de. Türkiye’deki en büyük 6 projeden 3'ü İstanbul’da yer alıyor. Daha yapılması gereken çok işimiz olduğunu düşünüyoruz."
- "277 kilometre metro inşa ediliyor"
İstanbul'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Uysal, metro hattındaki çalışmaların bile başlı başına ele alınacak nitelikteki bir büyüklüğe sahip olduğunu vurguladı.
Uysal, şu anda İstanbul'da 277 kilometre metro hattı inşa edildiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:
"Bu dünyadaki en fazla aynı anda metro hattı inşaatı olan şehir olduğumuz anlamına geliyor. Şu anda yer altında 20 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık iki sene sonra bunlar bitecek. Tabii bundan daha önemlisi önümüzdeki 10 yıl içerisinde 600 kilometre metro hattı yapıp hizmete açmayı planlıyoruz. Bu tabii baktığımızda Londra'da metro uzunluğunun 400 kilometre olduğunu göz önüne alarak bir değerlendirme yaparsak, onun yarısı kadar inşaat devam ediyor. Onun iki katı daha metro hattı inşa edeceğiz. Bu çok iddialı bir çalışmadır. Ha başaracak mıyız? Başaracağımız düşünüyoruz. Gerek çevre gerekse belediyenin yaptığı hizmetleri sizler de gördünüz. 15 yıl içerisinde İstanbul çok değişti. Ama hala yapılabilecek çok işi olduğunu düşünüyoruz. Bunları yaptıkça da insanların, halkın idarecilerini sahiplendiğini düşünüyoruz. AK Parti'nin iktidarda kalma ve iktidarının güçlü olmasının en büyük sebeplerinden birisinin bu olduğunu düşünüyoruz."
- "Coğrafyamızdaki şehirlere belediyecilik tecrübelerimizi ulaştırmaya hazırız"
İdareciler olarak her gün "İstanbul'un neyi eksikse, muhakkak çözmemiz gerekir." düşüncesiyle hareket ettiklerini ve bunları çözüm yollarını aramakla meşgul olduklarının altını çizen Uysal, "Önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyadaki en gelişmiş ülkelerdeki şehir insanın hayat standardını İstanbul'da yaşayan herkese ulaştıracağımıza inanıyoruz. Şu anda zaten İstanbul'un belirli bölgelerinde bu hayat standardı yakalanmış, diğer bölgelerdeki hayat standardını da yükselteceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Mevlüt Uysal, sözlerini, "Aynı bölgenin insanlarıyız. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Aynı inanç temelinde birleşiyoruz. Ülke olarak belediyecilik konusunda iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Biz, bu konuda bütün coğrafyadaki şehirlere belediyecilik konusundaki tecrübelerimizi aktarmak adına üzerimize sorumluluk düştüğüne inanıyoruz. Her türlü öneriye açığız. Gelen insanlara da şunu söylüyoruz: amaç halka hizmetse bunun en iyi yapılacağı yerler belediyelerdir. Belediyecilik hususunda her türlü iş birliğine hazırız. Tabii ülke olarak bu noktaya çok ağır bedeller ödeyerek geldik. Yaklaşık bir 100 yıl bunun mücadelesi oldu. Bugün 'belediyeleri iyi yürüyor' diyorsak çok ağır bedelleri oldu. Bu bedelleri ödemiş bir ülke olarak biz aynı zor şartlarda geçerek değil de daha kestirmeden hizmet üretebilme adına, biz, aynı coğrafyadaki şehirlerimize belediyecilik hizmetlerinin ulaştırılması adına da üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim." diye tamamladı.
Uysal'ın konuşmasında sonra toplantı soru cevapla devam etti.
Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması etkinliğine, 18 ülkeden 60 gazeteci katılıyor.
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