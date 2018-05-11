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"Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 21:27 | Son Güncelleme

Konuk gazeteciler onuruna yemek verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 18 ülkeden kente gelen 60 Arap gazeteci onuruna yemek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen "Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması" için 18 Arap ülkesinden kente gelen 60 gazeteci, akşam yemeğinde buluştu. Sepetçiler Kasrı'ndaki yemekte gazeteci heyeti, Türk-Arap coğrafyasında yaşanan gelişmeleri ve sorunları değerlendirdi.

İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, yakın ilgi gösterdiği misafir gazetecilerle sohbet etti. Duran, etkinlikte selamlama konuşması yaparken, bazı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin dış güçlerin ülkeler üzerindeki etkisine ilişkin sorusuna Duran, Türk-Arap coğrafyasını karıştırmak için oyun kurmaya çalışan ülkelerin bilindiğini belirtirken, "Coğrafyamızda hepimizi üzen olaylar oluyor ve bunun sıkıntılarını hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Arap gazeteciler, Türk ve Arap gazetecileri arasında deneyim paylaşımı ve iş birliğinin arttırılması için platform oluşturulması önerisinde bulundu.

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