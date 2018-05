"Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması"

Türkiye ekonomisi ve Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe daha aktif bir dış politika izlendiğini, dünyanın her yerine ulaşılmaya çalışıldığını anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikasının özünü "girişimci ve insani dış politika" şeklinde tanımladı.

Suriye konusuna değinen Çavuşoğlu, "Hemen yanıbaşımızda Suriye’deki soruna bir çözüm bulmazsak, terörle mücadelemiz de yarıda kalır, başarısız olur. Ülkede istikrarın yerine getirilmesi konusunda herkesin tereddütleri, endişeleri devam eder, kaos, iç savaş, sivil savaş devam eder. Dolayısıyla ülke bir kaos olmaya, özellikle de teröristler için bulunmaz bir ortam olmaya devam eder. Biz, Türkiye olarak siyasi çözüme önem veriyoruz. Bunun için de katkı sağlıyoruz. Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerine en çok katkı sağlayan ülke Türkiye'dir. Her 3 platformda da var olan Türkiye, siyasi çözümün en önemli, en iyi çözüm olduğunu tüm aktörlere, Suriye'deki aktörlere anlatmaya çalışıyor. Bu konuda son zamanlarda hareketlenme var ama maalesef Cenevre'de herhangi bir müzakere başlamadığı için soru işaretleri de karamsarlık da devam ediyor." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen'deki durumun içler açısı olduğunu ifade ederek, Yemen'de bir an önce ateşkes, insani yardım ve siyasi çözüm için müzakerelerin tekrar başlaması gerektiğini söyledi.

- "Kardeşlerin kucaklaşması şeklinde çözülmesi hepimizin tercih ettiği bir yöntemdir."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, farklı ülkelerin, farklı aktörlerin, farklı gündemleri olabileceğini ancak Türkiye'nin tek gündeminin Suriye’nin toprak bütünlüğü, barışı, istikrarı, güvenliği, birlik ve beraberliği olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aynı düşüncelerimiz Irak için de geçerlidir. Irak’ta yanlış bir referandum girişimi oldu ve başarısızlıkla sonuçlandı. Bugün, yarın Irak’ta seçimler var. İnşallah bu seçimler Irak'a istikrar getirir. Irak'ın toprak bütünlüğü, sınır bütünlüğü önemlidir. Ama her iki ülkede de hem Suriye'de hem Irak'ta terörle mücadeleyi de devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü her iki ülkede de terör örgülerinin tamamen bittiğini söyleyemeyiz. Buralarda PKK, YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütleri var. Bunlarla mücadeleyi, özellikle Irak ile seçimlerden sonra birlikte devam ettireceğiz. Irak’ın yeniden inşası önemlidir. Kuveyt’teki konferansta Irak’ın yeniden inşası için 5 milyar dolar taahhütte bulunduk. Seçimden sonra, Irak’ın her bir tarafının, yani tüm Irak’ın yeniden inşası için Türkiye olarak, Türk şirketleri olarak en büyük katkıyı sağlayan ülke olacağız."