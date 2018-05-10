Arap gazeteciler, İstanbul Yeni Havalimanını gezdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen, "Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması"nda bir araya gelen 18 Arap ülkesinden 60 gazeteci, yapımı süren İstanbul Yeni Havalimanını gezdi.

Yeni havalimanı inşaatını ziyaret eden gazeteciler, inşası süren devlet konuk evi, havalimanı terminalinin de aralarında bulunduğu yerler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

- "Bu, Cumhurbaşkanımızın vizyonu"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Arap gazetecilere, İstanbul Yeni Havalimanı tanıtım filmi eşliğinde sunum yaptı.

Samsunlu, İstanbul Yeni Havalimanı projesi tamamlandığı zaman Türklerin öz güvenini çok yukarılara çekecek bir başarı hikayesi olacağını belirterek, "Çok derin düşünülmüş bir vizyonun sonucunda bu projeyi hayata geçiriyoruz. Bu, devletin vizyonu, Cumhurbaşkanımızın vizyonu." dedi.

Bu projenin, başındaki biri olarak profesyonel hayatındaki en büyük başarısı olacağını ifade eden Samsunlu, bir anlamda bunu kendisi ve bütün kadroları açısından Türkiye'ye olan görevlerini yerine getirme olarak gördüklerini söyledi.