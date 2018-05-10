Arap gazeteciler Topkapı Sarayı'nı gezdi

Küçükaşcı, Topkapı Sarayı'nın şu an tarihinin en büyük restorasyon çalışmalarını geçirdiğini aktararak, şöyle konuştu:

"O nedenle misafirlere gösterebileceğimiz alan yerimiz az fakat kısa zaman içinde onların daha çok mekan görmeleri ve Osmanlı tarih ve kültürünü daha çok hissetmeleri için gayret gösteriyoruz. Onun için sarayın tarihsel serüvenini anlattığımız gibi, mukaddes emanetler gibi sadece Topkapı Sarayı'nın değil, İstanbul ve Türkiye'nin en önemli mekanlarından birisini ayrıntılı olarak gezmelerini ve bir anlamda Hazreti Peygamber'in, Ashabın hatırasını canlı olarak yaşamalarını istedik. Kutsal emanetler dairesinde Peygamber Efendimiz'e, bazı geçmiş peygamberlere ve Ashab-ı Kiram'a ait eşyaları gördüler."

Gezinin ardından Küçükaşcı ile gazeteciler günün anısına fotoğraf çektirdi.

