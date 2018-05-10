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Arap gazeteciler Topkapı Sarayı'nı gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 19:48 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, "Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması"nda bir araya gelen 18 Arap ülkesinden 60 gazeteci, Topkapı Sarayı'nı gezdi - Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı: - "Mukaddes emanetler, saray halkı, devlet yönetimi ve işleyişi hakkında bilgi sahibi oldular"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen, "Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması"nda bir araya gelen 18 Arap ülkesinden 60 gazeteci, Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.

Topkapı Sarayı'nı gezen gazeteciler, Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı tarafından saray ve eserler hakkında bilgilendirildi.

- "Mukaddes emanetler hakkında bilgi sahibi oldular"

Küçükaşcı, gezi sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, misafir gazetecilerin Topkapı Sarayı'nın Osmanlı mimari yapısı hakkında bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Konukların sarayın işlevi ve törenlerle ilgili de bilgilendirildiklerini belirten Küçükaşcı, "Mukaddes emanetler, saray halkı, devlet yönetimi ve işleyişi hakkında bilgi sahibi oldular." dedi.

Küçükaşcı, Topkapı Sarayı'nın tanınmasının, bilgilerin insanlar tarafından bizzat birinci elden ulaştırılmasının, Türkiye'nin tanıtımı bakımından önemli olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Kültürel anlamda dünyadaki gelişmelerin Türkiye'siz bir İslam dünyası düşünülemediğini gösterdiğini vurgulayan Küçükaşcı, Osmanlı Cihan Devleti'nin Topkapı Sarayı'ndan dünyaya yaklaşık 4 asır hükmettiğini hatırlattı.

Küçükaşcı, Topkapı Sarayı'nın şu an tarihinin en büyük restorasyon çalışmalarını geçirdiğini aktararak, şöyle konuştu:

"O nedenle misafirlere gösterebileceğimiz alan yerimiz az fakat kısa zaman içinde onların daha çok mekan görmeleri ve Osmanlı tarih ve kültürünü daha çok hissetmeleri için gayret gösteriyoruz. Onun için sarayın tarihsel serüvenini anlattığımız gibi, mukaddes emanetler gibi sadece Topkapı Sarayı'nın değil, İstanbul ve Türkiye'nin en önemli mekanlarından birisini ayrıntılı olarak gezmelerini ve bir anlamda Hazreti Peygamber'in, Ashabın hatırasını canlı olarak yaşamalarını istedik. Kutsal emanetler dairesinde Peygamber Efendimiz'e, bazı geçmiş peygamberlere ve Ashab-ı Kiram'a ait eşyaları gördüler."

Gezinin ardından Küçükaşcı ile gazeteciler günün anısına fotoğraf çektirdi.

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Arap gazeteciler istanbul büyükşehir belediyesi Topkapı Sarayı

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