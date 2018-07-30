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Arap krallarının kıl çadırı Uşak'ta dokunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 11:05 | Son Güncelleme

UŞAK'ta, 9 yıl önce kurulan firma tarafından Türkiye'nin dört bir yanından toplanan keçi kılıyla üretilen kıl çadırları, başta Arap ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

Arap krallarının kıl çadırı Uşak'ta dokunuyor

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta, 9 yıl önce kurulan firma tarafından Türkiye'nin dört bir yanından toplanan keçi kılıyla üretilen kıl çadırları, başta Arap ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor. Dünya kıl çadır pazarının yüzde 60'ına hakim olan firmanın ürettiği kıl çadırları, özellikle Suudi Arabistan ve Katar sarayları için büyük ilgi görüyor.
Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde 2009 yılında kurulan firma, dokunulan kıl çadırlarla Arap ülkelerinde vazgeçilmez hale geldi. Uşak'tan Arap ülkelerine sürekli ihracatın yapıldığı firma, bağlı olduğu Denizli İhracatçılar Birliği'nden (DENİB) de 9 yıl boyunca 'En Çok İhracat Yapan Firma Ödülü'nü aldı. Dünya kıl çadırı pazarının yüzde 60'ını elinde bulunduran firma tarafından keçi kılından üretilen çadırlar Libya, Lübnan, Dubai, Filistin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere pazarlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından toplanan keçi kılları, fabrikada dönüştürülen ipliklerden sonra Arap ülkelerinde kullanılan kıl çadırlarına dönüştürülüyor. 9 yıl önce kurulan firma olduklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Umut Karaya, şunları söyledi:
"Firmamız, kurulduğu günden itibaren Uşak'ta 'En Çok İhracat Yapan Firma Ödülü'ne layık görüldü. Şu anda 400'e yakın kişiye istihdam sağlamaktayız. 2015 yılında ise Türkiye'nin en hızlı büyüyen firmalar arasında 35'inci sırada yer aldık. Zaman zaman taleplere yetişmekte zorluk yaşıyoruz. Taleplere yetişmekte zorlandığımız zaman çadırın hammaddesi olan keçi kılını dışarıdan ithal ediyoruz. Firmamız DENİB verilerine göre Türkiye kıl çadırı pazarının yüzde 92'sine sahip. Kuveyt, Katar, Bahreyn, Ürdün, Filistin gibi ülkelere ihracatımız var. Yeni yatırımlarımızla pazar payımızı artırarak bu oranı yüzde 80'lere çıkarmayı hedefliyoruz. Keçi kıllarını fabrikamızda iplik haline dönüştürüyoruz. İplik haline dönüştürdükten sonra çadır kumaşı haline getiriyoruz. Dokuduğumuz kıl çadırlar, Arap ülkelerinde krallar, emirler ve şeyhler tarafından kullanılıyor."

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Arap krallarının kıl çadırı Uşak'ta dokunuyorArap krallarının kıl çadırı Uşak'ta dokunuyorArap krallarının kıl çadırı Uşak'ta dokunuyorArap krallarının kıl çadırı Uşak'ta dokunuyor

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