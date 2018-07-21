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Arap Parlamentosu BM'den Filistin'e koruma istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 21:48 | Son Güncelleme

Arap Parlamentosu Filistinlilere karşı haksız yıkım ve gözaltı uygulamalarını kınadı - ABD'nin artık objektif bir arabulucu olmadığı belirtildi

KAHİRE (AA) - Arap Parlamentosu, Birleşmiş Milletleri (BM) Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması için çalışmaya çağırarak, İsrail'in Filistinlilere karşı haksız gözaltı ve yıkım uygulamalarını kınadı.

Arap Parlamentosunun Mısır'ın başkenti Kahire'de Kuveyt'in talebi üzerine Filistin meselesindeki son gelişmeleri görüşmek üzere düzenlediği olağanüstü oturumun kapanış bildirisi yayımlandı.

Bildiride, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı haksız gözaltı ve yıkım politikası kınanırken İsrail'in Filistinlilere karşı uygulamalarının barış sürecini tehdit ettiği kaydedildi.

BM'nin Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması için çalışmaya çağrıldığı bildiride, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etme kararını durdurması istendi.

Filistin davası için barışçıl bir çözüm sağlanmasının gerektiği vurgulanırken, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Arap Parlamentosu, ABD'nin artık barış süreci için objektif bir arabulucu olmadığına dikkati çekti.

Bildiride ayrıca, temel ilke olan insan haklarının gözetilmesi ve Filistin davasına barışçıl çözüm bulunmasının önemi vurgulandı.

Arap Parlamentosunda ayrıca İsrail Parlamentosunun perşembe günü onayladığı Yahudi ulus devlet yasasının da reddedildiği belirtildi.

Doğu Kudüs'teki Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan kısmında bulunan Han el-Ahmar ve Ebu Nevvar Bedevi topluluklarına giden yolları ay başından itibaren kapatan İsrail askerleri, Ebu Nevvar'daki 40 ev ve ağılı yıkmıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi mayıs ayında yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgede 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Han el-Ahmer, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

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