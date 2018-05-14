KAHİRE (AA) - Arap Parlamentosu, Birleşmiş Milletler'e (BM) İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği katliamın durması için müdahale çağrısında bulundu.

Arap Parlamentosu Başkanı Meşal bin Fehm es-Silmi yaptığı yazılı açıklamada, BM ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), İsrail'in, silahsız Filistin halkına yönelik katliamının durması için acil müdahalede bulunmasını istedi.

Bu yöndeki taleplerini içeren bir mesajın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletildiğini belirten Silmi, BM'ye İsrail'in uluslararası kanunları açıkça ihlal eden vahşi saldırılarını kınama çağrısında bulundu.

Silmi, uluslararası tepkilere rağmen Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının yansımalarından ve felaket doğuran sonuçlarından ABD'nin sorumlu olduğunu belirtti.

ABD'nin, Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma adımının uluslararası kanunlara ve sözleşmelere aykırı geçersiz bir karar olduğuna dikkati çeken Silmi, bunun Kudüs'ün "Filistin'in ebedi başkenti ve işgal altında olduğu" tarihi gerçeğini değiştiremeyeceğini vurguladı. Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 52 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 410 Filistinliyi yaraladı.

