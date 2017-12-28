KAHİRE (AA) - Arap Parlamentosu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Genel Kurulundan, Yemen'deki Husilere kaçak yollarla silah tedarikine son vermesi konusunda İran'a baskı yapılmasını istedi.
Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği merkezinde düzenlenen Arap Parlamentosunun haftalık olağan toplantısında Yemen krizi görüşüldü.
İran'ın BMGK kararlarına bağlı kalmaya mecbur edilmesi, bölgesel ve uluslararası barış ile dünya ekonomisi ve ticaretini tehdit eden eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirten Arap Parlamentosu, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği balistik füze saldırısını da kınadı.
Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi öncülüğündeki meşru yönetime destek veren pozisyonunu vurgulayan Arap Parlamentosu, ülkede siyasi çözüme ulaşılması için BMGK'ya "Husilere baskı yapması" çağrısında bulundu.
Arap Parlamentosunun söz konusu suçlamalarına ilişkin İran yönetiminden ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
İran daha önce bu yönde yapılan benzeri suçlamaları reddetmişti.
(AA)
Bahçeli talimat verdi! Kapatıldı
HDP'den flaş Abdullah Gül çıkışı: Ona da ihtiyacımız var
İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!
Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!
Canan Karatay ömrü uzatan besini açıkladı!
ABD ile vize krizi çözüldü! Büyükelçilik kısıtlamayı kaldırdı
Adana'da mide bulandıran görüntü!
Milletvekili Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi
Ünlü isim kabına sığmadı!
Sevakin hamlesi Mısır medyasında yankı uyandırdı
Bu kez de o 'aşka' geldi
MEB, liseye geçiş sınavı örnek sorular yayımlandı! İşte sözel ve sayısal örnek testler
Doktor kız kardeşlerin kanserle mücadalesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum