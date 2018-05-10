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Arap Parlamentosu'ndan "İran" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 02:08 | Son Güncelleme

Arap Parlamentosu: - "İran, Husi milislere, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerini hedef alan balistik füze tedarik ederek bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ediyor"

KAHİRE (AA) - Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanan Arap Parlamentosu, İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) hesap vermesini istedi.

Rabat'taki meclis binasında düzenlenen Arap Parlamentosu dördüncü oturumunun ardından yapılan yazılı açıklamada, "İran, Husi milislere, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerini hedef alan balistik füze tedarik ederek bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ediyor." ifadesine yer verildi.

İran'ın BMGK'de, uluslararası hukuk doğrultusunda hesap vermesinin istendiği açıklamada ayrıca, İran rejiminin Arap ülkelerinin güvenliklerine yönelik müdahalelerinden caydırılmasının gerekliliğine işaret edildi.

İran ile ilişkilerini kesen Fas'a destek verilen açıklamada, İran'ın Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Arap ülkelerinin içişlerine müdahalelerine karşı koyacak bir Arap planı hazırlanması çağrısı yapıldı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" 1 Mayıs'ta İran ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Arap Parlamentosu Fas İRAN

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