Kuveyt Parlamentosu Başkanı Merzuk Ali Ganim, "Olup bitenlerin yansımalarını görüşmek için bir olağanüstü toplantı istediğimizde, bize ne olduğuna dair soru sorulmasını beklerdik. Filistin meselesi bizim için sürekli olarak olağanüstü bir durumdur." dedi.

- "Filistin meselesi bizim için olağanüstü bir durumdur"

Al Mahmud, Arapları birlik olmaya, iş birliği yapmaya, Filistin'e daha fazla destek vermeye, Gazze ablukasını kaldırmaya, Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma hakkını desteklemeye çağırdı.

Oturumda Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed bin Abdullah Al Mahmud, ülkesinin Filistin halkı haklarına kavuşana kadar Gazze Şeridi ve Batı Şeria sakinlerini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Ganim, "Biz susuyoruz, düşman saldırılarını artırıyor, gerçekçi sloganlar dillendiriyoruz, onların kibri artıyor, biz siyaset sanatıyla uğraşıyoruz onlar büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyor." diye konuştu.

Filistin davasının çözümsüz kalmasının ve unutulmaya terk edilmesinin çok kötü sonuçları olacağını vurgulayan Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Filistin’in isminin zikredildiği herhangi bir toplantı ya veya etkinliğin önemli olduğunu ve İsrail’i rahatsız edeceğini dile getirdi.

Filistin krizini çözmek ve desteklemek için ciddi tutum sergilenmesi çağrısında bulunan Ganim, "Halklar unutmaz. Düşmanın da şunu çok iyi bilmesi gerekir; Sonunda sadece doğru olan gerçekleşecektir. İşgal sona erecek ve başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulacaktır. Başka bir şey olmayacak." diye konuştu.

- "Filistin davası tüm Arap halkının uykusunu kaçırmaya devam edecek"

Libya Meclis Başkanı Akil Salih de Filistin davasının tüm Arap halkının uykusunu kaçırmaya devam edeceğini söyledi.

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının yansımalarının olacağı uyarısında bulunan Salih, ülkesinin, İsrail'in Yahudi ulus devlet yasasını reddettiğini belirterek yasayı "tehlikeli" olarak nitelendirdi.