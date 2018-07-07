Arap turistlere mehterli karşılama

Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşımı sağlayan Bursa Teleferik AŞ, Ürdün'den gelen yaklaşık 250 kişiden oluşan turist kafilesini, ana istasyon girişinde mehter takımıyla karşıladı.

Tatil için Ürdün'den Bursa'ya gelen 250 kişilik turist kafilesi, Uludağ'a çıkmak üzere otobüslerle Teferrüç İstasyonu'na geçti.

İstasyon girişinde karşılarında mehter takımını gören Arap turistler, Bursa Teleferik AŞ tarafından kendileri için özel olarak hazırlanan tören dolayısıyla şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Mehter takımının gösterisini ilgiyle izleyen turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi. Arap turistler daha sonra teleferiklerle Uludağ'a çıktı.

- "Bu tür organizasyonlara devam edeceğiz"

Bursa Teleferik AŞ İşletme Müdürü Erdal Ey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap turistlerin Uludağ'a ilgisinin bu yıl da oldukça iyi olduğunu söyledi.

Ürdün'den gelen turist kafilesi için tur firmasının kendilerinden özel bir karşılama töreni istediğini belirten Ey, "Bursa ile özdeşleşen mehter takımıyla misafirlerimizi karşıladık. Oldukça memnun kaldılar. Turistlerimizi memnun etmek adına bu tür organizasyonlara her daim devam edeceğiz." diye konuştu.

Bu arada Mehter takımı, Teferrüç İstasyonu'nun ardından Sarıalan İstasyonu'nda da Ürdünlü turistler için bir gösteri sundu.

