Bayram sonrası yeni turizm sezonunun başlayacağını vurgulayan Hacısalihoğlu, "Arap turizmi Trabzon ekonomisine büyük değer katıyor. Şehre bir günde Körfez ülkelerinden gelen 7 uçak iniyor. Bizlere düşen bu sektörün önünü açmak, katkı vermek ve gerekli sorunları çözmektir. Şehrimizin şu andaki gündemi turizmdir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacısalihoğlu, turizm sektörünün Trabzon, bölge ve ülke ekonomisi için büyük bir öneme sahip olduğuna işaret etti.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TTSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma programına, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren ve Hacısalihoğlu'nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Arap turizminin Trabzon ekonomisine büyük değer kattığını belirterek şehre bir günde Körfez ülkelerinden gelen 7 uçağın indiğini ifade etti.

Turistlerin, başlarının tacı olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, "Düşük gelirli Arap turistin dahi, Avrupa'dan gelen turiste oranla daha fazla harcama yaptığı tespit edildi. Her şeye rağmen turizmi çeşitlendirme gayretlerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Hacısalihoğlu, yörede özellikle kültür ve eko turizm alanında yüksek potansiyel bulunduğunu işaret ederek şunları kaydetti:

"Turistler burada doğal ortamında kültürü, tarihi ve doğayı yaşamak istiyor. Bu turizm çeşitlerini öne çıkararak yola devam etmemiz gerekiyor. Geçmişte 10 bin Japon bölgemizin kültürü ve tarihi için geliyordu. Bunu yeniden canlandırmamız gerekiyor. Eko turizm için altyapımızı oluşturmalıyız."

