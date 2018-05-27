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Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 14:10 | Son Güncelleme

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim, Arap halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söylerken, "Hatta 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar" dedi.

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Kerim "Arap halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini" ileri sürdü. Kerim, "Hatta ‘Erdoğan'ı bize ödünç verin’ diyorlar. Arap halkı Türkiye'nin yanında. Fakat orada siyasi iradeler böyle bir algı yaratıyorlar ama Arap halkı bu algılara destek vermiyor” dedi.

Yeni Şafak'a konuşan Cemalettin Kerim, şunları söyledi:

"Türk dizilerini bile kaldırıyorlar. Bizim üyelerimiz ‘kaybetsem dahi Türkiye’de yatırım yapmaya devam edeceğim. Yeter ki Türkiye iyi olsun. Güçlü olsun’ diyor. ‘Türkiye'nin yaptığı iyiliği bize başka hiçbir ülke yapmadı’ diyenler var. Buradaki insanların davası doğru ve haklı olduğuna inanıyorlar. Yurtdışında Türkiye aleyhine yapılan büyük planları anlıyorlar. ‘Biz her zaman Türkiye'nin yanındayız. Çünkü onlar her zaman bizim yanımızda durdu. Buraya geldik rahat yaşıyoruz. Malımız gitsin, kaybetmeye hazırız. Yeter ki Türkiye'ye haksızlık yapılmasın’ diyenler çok.”

"Bütün Arap halkı hep Türkiye'nin yanında. Orada maalesef şu an siyasi bir etken var. Yoksa Arap halkının tamamı Türkiye'yi ve Erdoğan'ı seviyor. Hatta ‘Erdoğan'ı bize ödünç verin’ diyorlar. Arap halkı Türkiye'nin yanında. Fakat orada siyasi iradeler böyle bir algı yaratıyorlar ama Arap halkı bu algılara destek vermiyor."

“Özellikle Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdulhamid, Kutül Amare, bunlar Arapların meşhur televizyonlarında yok. Son zamanlarda kaldırdılar. Bu diziler yönlendiriyor diye kaldırdılar. Halk memnun istiyor. Ama kaldırıyorlar. Arkadaşlarımız bana bizzat Türk dizilerini seyredemediklerini söylediler. Güçlü büyük televizyonlar Türk dizilerini göstermiyor”

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Arap-Türk İş Adamları Derneği cemalettin kerim Recep Tayyip Erdoğan erdoğan'ı bize ödünç verin

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
verdik gitti
alsın götürsünler bir dahada gelmesin o zaman bize büyük bir iyilik yapmış olurlar.
sat sat sat. Al al al al al al al. Allah rızası için al
alın tepe tepe kulanın
alın sizin olsun hibe ediyoruz
nerde o günleeerr
sesli güldüm ya:))))
yeterki alın üstüne para yadımı bile yaparız :)))) tamamen sizin olsun
Almak isteyen var ise, onden buyursun
Verin olum niye kırıyosunuz arap kardeşlerimizi
ülkede arabistandan çok arap var severler tabi
verelim
temelli sizde kalsın
al götür senin olsun seni de bi sevsin aklın başına gelsin cemalettin efendi
bizimkilerde kıymet bilmez ölünce bilinir sadece bizde kıymet
Alın sizin olsun birazda sizleri ayrıştırsın
alin sizin olsun ebedi hemde.
ERDOĞANI SİZE VERELİM, AVANELERİ BEDAVA..
Reis var oldukça daha Türkiye çok iyi günler görecek
ALIN ÜSTÜNE DE PARA VERELİM
16 yıl boyunca araplardan başka bir şey düşünmedi suriyelileri doyurdu katarlıları ihya etti filistine ağladı suudlara ulusal yas ilan etti bencede alın hemde ödünç değil temelli alın.
yav ne ödünçü alın hepsi sizin olsun geri istemiyoruz.Araplar seviyorsa zaten birşeye yaramadığı aşikardır
Sizin olsun peki üstüne ne kadar istiyorsunuz ?
bonservisiyle verelim. hatta masşını da biz ödeyelim. yeter ki alın
Ödünç ne kelime? sizin olsun parada istemiyoruz.
Elin arabı reisin kıymetini biliyorda bizdeki hanzolar hala öküzlük yapıyor ????????
bizde biri gelip alsa diye bekliyorduk. nasip sizeymiş zaten onlarda araplıgı istiyorlardı. böylelikle hem siz hem bizim için iyi olur.
Sizin olsun.
alın tepe tepe kullanın hatta sizde kalsın sülalecek
Verin araplara 20 yıllık petrol rezervini 2 senede kurutsun.
Temelli verelim sizin olsun
ödünç değil tapusuyla verin gitsin...
KOMPLE ALIN SIZIN OLSUN
Tamam hemen verin gitsin. Hemde kökten verelim.
Lafımı olur Alın.! Hatta ne ödüncü sizin olsun.!
Valla alın temelli sizin olsun.
Ne içtiniz len siz araplar biz çıkarmaya leylek arıyoruz bunlar hakkaten manyamış arkadaş..!
Komple sizin olsun alın
Aklıma birden özelleştirmeler geldi.
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