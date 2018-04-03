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Arap ve Batı dünyasından Sisi'ye tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 04:51 | Son Güncelleme

Pek çok Arap ve Batı ülkesi, ikinci dönem cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi'yi kutladı

KAHİRE (AA) - Arap ve Batı dünyasından devlet başkanı ve krallar, Mısır'da ikinci dönem cumhurbaşkanlığına seçilen Abdulfettah es-Sisi'yi tebrik etti.

Sisi'yi telefonla arayan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Suudi Arabistan'ın Mısır ile olan kardeşlik ve dostluk ilişkisini sürdürmek istediğini söyledi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da Sisi'yi gönderdiği telgrafla kutladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid, Devlet Başkanı Yardımcısı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da gönderdikleri telgraflarla Sisi'yi tebrik etti ve Mısır ile ilişkilerini korumak istedikleri mesajını verdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ise Sisi'yi telefonla aradı ve tebriklerini iletti.

Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Arap Parlamentosu Başkanı Mişal es-Silmi de Sisi'ye tebriklerini bildirdi.

- Batı ülkelerinin tebrikleri

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Kahire Büyükelçiliği aracılığıyla gönderdiği mesajda, Sisi'nin ikinci dönem cumhurbaşkanlığında Mısır hükümeti ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkesinin Mısır ile olan stratejik ortaklığını takdir ettiğini belirtti ve küresel güvenlik tehditleriyle mücadelede iş birliği yapma konusunda ilerleme kaydedilmesini beklediğini aktardı.

İsrail'in Kahire Büyükelçiliğinin yanı sıra İtalya, Belarus, Ermenistan ve Çekya da Sisi'yi tebrik etti.

- Ülke içinden tebrikler

Mısır ordu sözcüsü Albay Tamir er-Rifai yaptığı yazılı açıklamada, ordunun "ülkeyi güvenlik ve istikrar limanına taşıyacak" Sisi yönetiminin arkasında duracağını vurguladı.

Ordunun yanı sıra Başbakanlık, Ezher Kurumu ve Ortodoks Kilisesinden Sisi'ye tebrik mesajları gönderildi.

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Cumhurbaşkanlığı mısır Sisi

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