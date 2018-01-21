"Arap ve Uluslararası İlişkiler Konseyi" heyeti Ürdün'de

Ürdün Kralı 2. Abdullah "Arap ve Uluslararası İlişkiler Konseyi" heyeti ile bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri görüştü.
Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda Kuveytli Muhammed Casim Sagr başkanlığındaki Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi, eski Ürdün Başbakanı Tahir el-Mısri, eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, eski Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed es-Salal'dan oluşan "Arap ve Uluslararası İlişkiler Konseyi" heyetini kabul etti.
Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Kral Abdullah, uluslararası toplumun Filistin-İsrail sorununun iki devletli çözüm ilkesine uygun olarak kapsamlı bir barışla çözülmesi amacıyla siyasi yollar bulunması için sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti.
Ürdün'ün Kudüs'te Müslümanlar ve Hristiyanlar için kutsal kabul edilen yerleri korumaya devam ettiğini kaydeden Abdullah, "Kudüs, Ortadoğu'da siyasi kriz ve çatışmaların çözümü, barış ve istikrarın tesisi için bir anahtardır." ifadelerini kullandı.
Abdullah ayrıca Konseyin, özellikle bölgenin zor bir süreçten geçtiği dönemde uluslararası mahfillerde Arap ülkelerinin tutumunu yansıtmada önemli rol oynadığını dile getirdi.
Heyettekiler de bölgede barış ve istikrarın tesisinde Ürdün'ün önemli rol oynadığını vurgulayarak, Kral Abdullah'ın, Filistin'i savunmak için gösterdiği çabaları takdir ettiklerini belirttiler.
Merkezi Kuveyt'te bulunan bağımsız Arap ve Uluslararası İlişkiler Konseyi, çeşitli alanlarda önde gelen isimleri barındırıyor.
(AA)
Yunanistan'da isim gerilimi: 90 bin kişi sokağa döküldü
ABD'de askeri helikopter düştü: 2 ölü
Afrin operasyonuyla ilgili İstanbul'da çok sayıda gözaltı kararı!
Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber
Afrin operasyonu ekonomiyi nasıl etkiler? Başbakan Yıldırım açıkladı
88 yaşındaki dede Musluhittin Dede askere gitmek istiyor
İşte sınırdan ve Afrin harekatından son fotoğraflar
Roketlerin oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Başbakan Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması: Yarın itibariyle...
Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…