"Arap ve Uluslararası İlişkiler Konseyi" heyeti Ürdün'de

Ürdün Kralı 2. Abdullah "Arap ve Uluslararası İlişkiler Konseyi" heyeti ile bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda Kuveytli Muhammed Casim Sagr başkanlığındaki Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi, eski Ürdün Başbakanı Tahir el-Mısri, eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, eski Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed es-Salal'dan oluşan "Arap ve Uluslararası İlişkiler Konseyi" heyetini kabul etti.

Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Kral Abdullah, uluslararası toplumun Filistin-İsrail sorununun iki devletli çözüm ilkesine uygun olarak kapsamlı bir barışla çözülmesi amacıyla siyasi yollar bulunması için sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Ürdün'ün Kudüs'te Müslümanlar ve Hristiyanlar için kutsal kabul edilen yerleri korumaya devam ettiğini kaydeden Abdullah, "Kudüs, Ortadoğu'da siyasi kriz ve çatışmaların çözümü, barış ve istikrarın tesisi için bir anahtardır." ifadelerini kullandı.