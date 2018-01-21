HABER

"Arap ve Uluslararası İlişkiler Konseyi" heyeti Ürdün'de

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 23:18 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Ürdün Kralı 2. Abdullah, "Arap ve Uluslararası İlişkiler Konseyi" heyetini kabul etti

Ürdün Kralı 2. Abdullah "Arap ve Uluslararası İlişkiler Konseyi" heyeti ile bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda Kuveytli Muhammed Casim Sagr başkanlığındaki Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi, eski Ürdün Başbakanı Tahir el-Mısri, eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, eski Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed es-Salal'dan oluşan "Arap ve Uluslararası İlişkiler Konseyi" heyetini kabul etti.

Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Kral Abdullah, uluslararası toplumun Filistin-İsrail sorununun iki devletli çözüm ilkesine uygun olarak kapsamlı bir barışla çözülmesi amacıyla siyasi yollar bulunması için sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Ürdün'ün Kudüs'te Müslümanlar ve Hristiyanlar için kutsal kabul edilen yerleri korumaya devam ettiğini kaydeden Abdullah, "Kudüs, Ortadoğu'da siyasi kriz ve çatışmaların çözümü, barış ve istikrarın tesisi için bir anahtardır." ifadelerini kullandı.

Abdullah ayrıca Konseyin, özellikle bölgenin zor bir süreçten geçtiği dönemde uluslararası mahfillerde Arap ülkelerinin tutumunu yansıtmada önemli rol oynadığını dile getirdi.

Heyettekiler de bölgede barış ve istikrarın tesisinde Ürdün'ün önemli rol oynadığını vurgulayarak, Kral Abdullah'ın, Filistin'i savunmak için gösterdiği çabaları takdir ettiklerini belirttiler.

Merkezi Kuveyt'te bulunan bağımsız Arap ve Uluslararası İlişkiler Konseyi, çeşitli alanlarda önde gelen isimleri barındırıyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

Eda Erol ayda 24 bin TL kazanacak!

Eda Erol ayda 24 bin TL kazanacak!

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

İlginizi Çekebilir

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Bitlis'ten son dakika acı haber: 5 şehit

Bitlis'ten son dakika acı haber: 5 şehit

Mete Yarar'dan Afrin yorumu: 72 uçağı idare etmek bir maharet ister

Mete Yarar'dan Afrin yorumu: 72 uçağı idare etmek bir maharet ister

Diğer Haberler
Yolcu otobüsünün buzdolabından 10 milyon TL'lik külçe altın çıktı

Yolcu otobüsünün buzdolabından 10 milyon TL'lik külçe altın çıktı

Karabük'te servis minibüsü eve çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

Karabük'te servis minibüsü eve çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

Milli İHA'lar Afrin'de görevde

Milli İHA'lar Afrin'de görevde

Son dakika: Başbakan ile Kılıçdaroğlu Afrin'i görüşecek

Son dakika: Başbakan ile Kılıçdaroğlu Afrin'i görüşecek

Afrin operasyonuyla ilgili İstanbul'da çok sayıda gözaltı kararı!

Afrin operasyonuyla ilgili İstanbul'da çok sayıda gözaltı kararı!

Yunanistan'da "Kadınlar Yürüyüşü"

Yunanistan'da "Kadınlar Yürüyüşü"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.