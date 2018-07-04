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Arapapıştı Kanyonu'na turist akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan Arapapıştı Kanyonu'na doğaseverler ve turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Arapapıştı Kanyonu'na turist akını

Yaşar ANTER/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan Arapapıştı Kanyonu'na doğaseverler ve turistler yoğun ilgi gösteriyor.
Kemer Barajı'ndaki Arapapıştı Kanyonu, 10 kilometre uzunluğu, yer yer 8-12 metreye kadar düşen genişliği ve 400 metre yüksekliğe kadar dik yamaçlarıyla dikkat çekiyor. Binlerce yıllık mağara ve kaya mezarları, tarihi kalesi ve doğal güzellikleri ile görenleri hayran bırakan kanyon büyük ilgi görüyor. Yoğunluk nedeniyle kanyondaki tekne turlarına katılabilmek için en az 2 gün önceden randevu alınması gerekiyor. 2 saat süren, onlarca kuş ve balık türünü görme imkanı sağlayan kanyon turu için öğrenciler 25 TL, yetişkinlerin ise 35 TL ücret ödüyor. İçerisinde, dönemin kralı ve ünlü savaşçıları için yapılmış 5 bin yıllık antik kaya mezarları ile Roma ve Bizans dönemine ait Xyatis Antik Kenti kalıntıları ve M.S. 1200 yılına ait yaklaşık 300 kişinin barınabileceği ve kayaların içine gizlenmiş tapınak bulunan kanyonu geçen cumartesi ve pazar günü toplam 5 bin kişi gezdi.
Doğa ve kültür harikası kanyonu geçen yıl yaklaşık 90 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten profesyonel tur rehberi Müjdat Akgün, "Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin son bir yıl içerisinde yaptığı kanyon yatırımları turizmin patlamasına neden oldu. Yapılan sosyal tesisler, iskeleler ve donanımlı tekneler ile insanlara cenneti yaşatan bu geziye ilgi büyük olmaya başladı. Yerli ve yabancı turlar bu yıldan itibaren gezi rotalarını Efes ve Pamukkale gibi yerlerden sonra burayı da dahil ettiler. On binlerce yıl gizli kalan bu zenginliğimizi dünya insanı ile paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca kanyon etrafında yaşayan köylülerin kurduğu köy pazarıda hem ziyaretçilere yörenin her türlü ürününü sunuyor hem de köylümüze güzel bir gelir temin etmesini sağlıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Arapapıştı Kanyonu'na turist akınıArapapıştı Kanyonu'na turist akınıArapapıştı Kanyonu'na turist akınıArapapıştı Kanyonu'na turist akını

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